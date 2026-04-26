Aumenta la tensión por la Liga de Campeones en Italia tras el empate entre el AC Milan y la Juventus

El decepcionante derbi italiano entre el AC Milan y la Juventus terminó 0-0. Hubo pocas ocasiones, aunque el Milan rozó la victoria con un disparo al poste. A cuatro jornadas del final, el Milan, tercero, tiene casi garantizada su plaza en la Liga de Campeones. La Juventus, con tres puntos menos y en cuarta posición, tiene más motivos para inquietarse.

En la primera parte, en San Siro apenas hubo ocasiones: pocos espacios y, cuando surgía una jugada individual, llegaba la mala decisión final.

Youssouf Fofana tuvo una ocasión clara, pero prefirió disparar en vez de ceder a Alexis Saelemaekers o Christian Pulisic.

Poco después, Rabiot disparó y Di Gregorio evitó el 1-0. En la otra área, el tanto de Thuram fue anulado por fuera de juego.

Mike Maignan realizó otra gran parada en el primer palo ante un disparo del exjugador del Ajax Francisco Conceição, que cuajó un partido meritorio. En la segunda parte, el Milan fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador, cuando el disparo de Saelemaekers se estrelló en el poste.

Quedaban más de 30 minutos, pero ambas áreas apenas vieron ocasiones. El 0-0 final no satisface a la Juventus.

AS Roma y Como, rivales de la Juventus en la lucha por el cuarto puesto de la Serie A, ganaron este fin de semana. La pérdida de puntos de la Juventus ha animado la pelea, aunque el equipo de Turín sigue favorito con tres puntos de ventaja sobre ambos.