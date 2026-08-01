No han terminado las crisis de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pues tras el aviso que le dirigió la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) exigiéndole la dimisión, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) reclamó este sábado una revisión integral de la presidencia de la Federación Internacional.

Según el diario francés L'Équipe, la Concacaf continuó incrementando su presión sobre Infantino, después de celebrar, en un comunicado oficial, la decisión del presidente de la FIFA de abandonar el proyecto de venta de participaciones del Mundial, elogiando al mismo tiempo la unidad de la familia del fútbol.

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El comunicado señalaba: «En un momento que exigía un liderazgo íntegro, nuestros miembros se unieron para defender los intereses del fútbol a largo plazo y los principios del buen gobierno. Y esa unidad prevaleció».

La Concacaf ya había manifestado con anterioridad su oposición al proyecto de Infantino.

Pese a celebrar la retirada del proyecto, la Concacaf afirmó que no pretende conformarse con eso, subrayando que «el futuro del Mundial, el mayor activo del fútbol, se desarrolló al margen de cualquier marco de gobernanza existente, y sin transparencia, ni consulta, ni procedimientos reglamentarios».

El comunicado añadió que lo ocurrido «constituye un síntoma de una gobernanza que dejó de poner al fútbol en primer lugar», considerando que «llevar a cabo una revisión integral de esta presidencia es algo imprescindible».

El informe indicó que la preocupación de la Concacaf coincide con las posturas de otros organismos continentales, y en primer lugar la UEFA, que según diversas informaciones pidió a Infantino que dimitiera o afrontara una moción de censura.

Asimismo, la Concacaf anunció que sus representantes «intervendrán directamente, y a través del Consejo de la FIFA, para garantizar que las cuestiones de gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo se aborden de la manera correcta, mediante las instituciones y los procedimientos establecidos por los reglamentos de la Federación Internacional».