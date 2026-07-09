Aumenta la preocupación: tres jugadores de la selección inglesa se ausentan de los entrenamientos antes del partido contra Noruega

Crece la preocupación en la concentración de Inglaterra, que se prepara para un decisivo duelo contra Noruega por un lugar en semifinales.

Según «The Sun», tres estrellas se ausentaron de los entrenamientos previos al partido de cuartos, programado para el sábado.

Declan Rice, Mark Joye y Reece James se ejercitaron al margen.

Rice tiene una lesión en los isquiotibiales, pero se espera que juegue contra Noruega en Miami; el central Joyeh sufre fatiga muscular y también debería participar.

El lateral James, que se ha perdido los tres últimos partidos por un problema en los tendones de la rodilla, lucha contra el reloj para llegar a tiempo.

Con Jarell Quansah sancionado tras su expulsión contra México (3-2), Jide Spence podría ser titular en el lateral derecho.

Jordan Henderson, operado del brazo en México, volvió al hotel pero no entrenó y se mantendrá con el grupo todo el torneo.

El seleccionador, Thomas Tuchel, quiere que se quede con el grupo por su influencia positiva.