Aumenta la preocupación de cara al Mundial: Frenkie de Jong volverá a ser baja este fin de semana en el FC Barcelona

Frenkie de Jong será baja este fin de semana con el FC Barcelona, confirmó el entrenador Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Betis.

«Frenkie no está disponible, no se encuentra bien», explicó brevemente el sábado. Se desconoce la causa exacta de su ausencia.

Varios medios, como Sport, indicaron que no participó en la última sesión del campeón de Liga, y se desconoce si cumplió un programa individual.

Ya se ausentó el miércoles ante el Deportivo Alavés, encuentro que el Barça perdió 1-0.

Este domingo el Barça, recién coronado campeón, recibe al Betis en la penúltima fecha; dentro de una semana visitará al Valencia en la última.

Su ausencia preocupa a Ronald Koeman, que dentro de una semana y media anunciará la lista mundialista.

La Orange debutará el 14 de junio ante Japón, luego se medirá a Suecia el 20 y cerrará el grupo ante Túnez en la noche del 25 al 26.