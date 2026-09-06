En la victoria por 3-2 a domicilio ante el participante de la Champions League FC Villarreal del sábado por la noche, estableció de inmediato varias marcas.

Aubameyang dio primero dos asistencias antes de marcar él mismo, en el minuto 88, el gol de la victoria para los gallegos. Es así el primer jugador con la camiseta del Depor en el siglo XXI que marcó en cada uno de sus primeros cuatro partidos de LaLiga.

Pero eso no es todo. Con 37 años y 79 días, es además el jugador de más edad que, en la máxima categoría del fútbol español desde el cambio de siglo, aportó al menos una participación de gol en sus primeros cuatro partidos con su nuevo club. Supera así al exinternacional español Fernando Morientes, que en su día causó un gran impacto en el FC Valencia.

Quien también ha causado un gran impacto en A Coruña es Aubameyang. El delantero, que hace unos días anunció su retirada de la selección de Gabón, llegó al recién ascendido procedente del Olympique de Marsella por 1,6 millones de euros y firmó allí un contrato hasta 2028. A estas alturas, el exdelantero del BVB suma seis participaciones directas en gol en sus primeros cuatro partidos y tiene una parte fundamental de responsabilidad en que el club histórico siga invicto por ahora y ocupe la cuarta plaza con ocho puntos.

Muchos elogios para Aubameyang: "Viene de otra galaxia"

No es de extrañar, por tanto, que aficionados y medios en España estén entusiasmados. Así, por ejemplo, escribió Marca: "Auba viene de otra galaxia. Sin duda es el mejor jugador del Depor en este inicio de campeonato."

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Aubameyang no es el único fichaje de renombre en el ex participante de la Champions League: el club del entrenador Fernando Hidalgo (47) incorporó en verano, entre otros, a Jose Maria Gimenez (31, Atletico Madrid), Marc Casado (22, FC Barcelona), Adama Traore (30, West Ham United), Angelino (29, AS Roma) y Jonathan Asp Jensen (20, FC Bayern).