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Rasmus Hojlund ha contradicho abiertamente a Massimiliano Allegri tras la contundente derrota del Nápoles ante el Oporto en la Champions League el miércoles por la noche. El delantero danés insistió en que todo el club debe asumir su responsabilidad por el mal momento que atraviesa y describió la situación actual como muy sombría.

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El Napoli sufre otra dura derrota

El pésimo inicio de temporada del Napoli continuó el miércoles por la noche, cuando sufrió una derrota por 4-1 ante el Porto en la Champions League. El resultado deja al equipo italiano con solo tres puntos en sus primeros cuatro partidos europeos. El conjunto de Allegri ya ha perdido tres encuentros en la competición esta temporada.

En todas las competiciones, el Napoli ha sufrido siete derrotas en apenas 14 partidos, lo que aumenta la presión sobre toda la plantilla desde el comienzo de la temporada. El último revés en Portugal ha puesto de manifiesto las tensiones dentro del equipo. Hojlund discrepó abiertamente de la valoración de su entrenador tras el partido, después de que Allegri afirmara que la actuación había sido buena durante los primeros 70 minutos.

Hojlund rechaza la valoración positiva de Allegri sobre la actuación del equipo

Hojlund no compartió el optimismo de su entrenador al atender a los medios después del partido. El internacional danés insistió en que jugar razonablemente bien ya no es suficiente para un equipo que atraviesa dificultades.

«No estoy de acuerdo. Creo que, por supuesto, no es un mal partido. Puedo estar de acuerdo con eso, pero tenemos que dejar de encajar malos goles y empezar a ganar partidos», declaró Hojlund a Amazon Prime.

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«Hemos perdido demasiados partidos esta temporada. Es difícil hablar de ello. Creo que ahora mismo estamos en una situación muy difícil y tenemos que trabajar».

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Todo el club debe asumir su parte de culpa

El delantero danés se mostró visiblemente abatido tras disputar los 90 minutos. Admitió sentirse decepcionado y enfadado por la situación actual, pese a haber estado enfermo en los días previos al encuentro. En lugar de culpar únicamente a los jugadores sobre el terreno de juego, Hojlund exigió que todos asumieran su responsabilidad, desde arriba hasta abajo. Quiere que todas las personas vinculadas al Napoli reflexionen sobre los recientes fracasos del equipo.

«Quizá porque he estado un poco enfermo, ahora estoy algo cansado después de 90 minutos, pero debemos mirarnos al espejo», añadió Hojlund. «No solo los jugadores: todos en el club de fútbol tienen que asumir su responsabilidad».

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El duelo ante la Lazio ofrece una oportunidad para resarcirse

El Napoli debe recomponerse rápidamente si quiere salvar una temporada que no termina de arrancar. Allegri y sus jugadores tienen muy poco tiempo para lamentarse por su última decepción en la Champions League. El Napoli recibirá a la Lazio el domingo en la Serie A. Necesita desesperadamente una victoria para mejorar el sombrío ambiente que rodea al club y aliviar la creciente presión sobre Allegri.