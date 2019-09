Atlético: Un proyecto récord al que le faltó la guinda de Rodrigo

El Atlético cierra su plantilla tras el mercado de fichajes con un desembolso récord de casi 250 millones de euros, pero sin la llegada de Rodrigo.

El ha sido uno de los clubes que más se ha movido en este mercado de fichajes que terminó de manera menos frenética que en temporadas anteriores y sin ninguna bomba.

Los rojiblancos estuvieron hasta el último minuto intentando fichar a Rodrigo Moreno tal y como adelantó Goal, pero no prosperó la salida de Correa, condición imprescindible para que cuadraran las cuentas.

El desembolso de Joao Felix (126 millones de euros) hizo enmudecer a los grandes que vieron cómo el Atlético se unía al desorbitado pago en los traspasos que vive el fútbol actual. Un talentoso chico de 19 años por el que los hinchas rojiblancos sacan pecho, más tras ver sus destellos en las primeras jornadas.

Pero el Atlético no solo tenía que reemplazar a Griezmann, la estrella de temporadas anteriores, sino conformar un equipo ante las salidas en masa de titulares indiscutibles como Lucas Hernández, el propio Principito o Rodrigo y las de la vieja guardia como Godín, Juanfran y Filipe Luis.

Por ello se movieron rápido tal y como pedía Simeone, consciente de la importancia de empezar la temporada con todos sus refuerzos para no perder comba desde los primeros partidos. Dicho y hecho. Con dinero suficiente en sus arcas tras los ‘clausulazos’ de Lucas, Rodrigo y Griezmann, llegaron internacionales como Llorente, Hermoso, Trippier, Felipe, Herrera, Lodi, Saponjic y Joao Felix.

Cierto es que no pudieron poner la guinda a un gran pastel y ni James (una operación casi cerrada que no cuajó tras el 7-3 histórico ante el eterno rival que hizo que este no lo vendiera pese al interés del colombiano), ni Eriksen (que sonó para cambiar Londres por Madrid) ni siquiera Rodrigo Moreno (el que hubiera cerrado un tridente ofensivo único que bien podría ser el de la selección española con Costa, Morata y el propio Rodrigo) pero de momento la clasificación les sonríe y miran por encima del hombro a sus principales rivales sin perder nunca eso de “partido a partido”.