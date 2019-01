Atlético Nacional sigue sin poder inscribir sus jugadores: Comisión del Jugador no lo aprobó

El club paisa aguardaba una respuest positiva por parte de la Dimayor, pero el ente rector del fútbol colombiano se pronunció en sentido contrario.

Atlético Nacional sigue amarrado de manos para poder hacer uso de los jugadores que le pertenecen y regresaron al club después de terminar sus préstamos en otros clubes.

La Comisión del jugador de la Dimayor, entregó este viernes en la tarde una respuesta al recurso presentado por los Verdolagas para poder inscribir en su plantilla oficial a Gilberto García Nicolás Hernández, Sebastián Gómez, Yulian Mejía y Jean Luca Rivera.

El pronunciamiento de la Comisión indica que no aprobará el registro de éstos jugadores para la Liga Águila y Copa Libertadores hasta tanto el TAS no le otorgue las medidas cautelares o en su defecto, Nacional se ponga al día con la multa de 5 millones de dólares que le adeuda al Cortuluá tras ganar la demanda por el caso Fernando Uribe.

El Verde había argumentado ante Dimayor que todos los jugadores tienen contratos vigentes y son de su propiedad, así como la terminación de los préstamos en los otros equipos fueron antes de tener la sanción. Incluso Hernández, Gómez y Rivera estuvieron en Lima durante el amistoso ante Sporting Cristal en diciembre del 2018. Hasta ahora el único jugador que ha podido ser inscrito bajo esta figura es Brayan Rovira.

Los cinco jugadores en mención viajaron con el equipo a Bogotá para disputar el Torneo Fox Sports, que inicia ante Millonarios, donde el técnico Paulo Autuori empezará a darle rodaje al equipo titular para las competencias oficiales.

Mediante un comunicado, Atlético Nacional hizo saber su inconformidad con la filtración de la información, ya que hasta el momento no ha recibido notificación oficial sobre la decisión, considerando que se ha cumplido el debido proceso.

#Comunicado | Manifestamos nuestra inconformidad por la filtración de información. Consideramos que la información de @Dimayor debe ser entregada primero a Nacional. Comunicado completo acá: 👉🏼 https://t.co/f9e34AhwNE pic.twitter.com/ihmh0OFnKu
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) 11 de enero de 2019

"Atlético Nacional manifiesta su inconformidad por la filtración de la información que ha hecho pública el programa radial el Vbar de Caracol Radio y que en sus redes sociales cita: “La comisión del jugador no aprobará que @nacionaloficial inscriba jugadores que pertenecen al club mientras no falle el TAS con medidas cautelares o Nacional pagué los 5 millones al Cortuluá” (sic); toda vez que Nacional no ha recibido por medios oficiales ninguna comunicación por parte de la Dimayor.

El debido proceso exige que estos fallos sean notificados primero a las partes interesadas. Rechazamos este tipo de filtraciones. Consideramos que las decisiones en las que nuestra institución se vea involucrada deben ser notificadas al Club de manera oficial."

Ahora el club de Medellín y su futuro para la contratación e inscripción de nuevos jugadores queda en manos del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés). La respuesta al recurso de la medida cautelar se espera para el transcurso de la próxima semana.