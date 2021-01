Atlético Nacional se quedó corto ante el Tolima y se despidió de la Copa Colombia

Los de Guimaraes se vieron sorprendidos por un Pijao que supo aprovechar su cancha y el calor.

Un partido que prometía mucho más de lo que se vio reflejado en la cancha del Murillo Toro, que estuvo acompañado por un fuerte calor, que obligó a detener el juego en un par de ocasiones para que se diera la hidratación de los jugadores, que se vieron afectados por el inclemente sol.

Sobre el terreno de juego se pudo apreciar a un que intentó repetir el esquema que lo llevó a la victoria ante Santa Fe el fin de semana pasado, pero que se vio sorprendido por un local que parece tenerle la media en lo táctico y que siempre juega un partido diferente cuando tiene a los Verdolagas al frente.

El arbitraje presentó varias polémicas, primero al anular un gol a Nacional por una supuesta falta sobre Montero que no existió y luego con la expulsión de Nicolás Hernández en una acción que, a pesar de lo aparatosa que se vio, no daba para una sanción como la tarjeta roja. En términos generales una floja actuación de Andrés Rojas, que no permitió un juego fluido, interrumpiendo constantemente y sancionando de manera errónea en varias acciones.

Nacional demostró ser un equipo en reconstrucción, con buenas ideas y elementos, pero que aún necesita trabajo, apenas normal en un proceso que recién comienza y que lleva poco integrando a sus nuevos jugadores. Errores elementales en marca y la ausencia de una conexión clara entre el medio campo y el ataque serán temas para trabajar en el corto plazo por parte de Alexandre Guimarães, quien comienza a imprimirle su estilo al club paisa.