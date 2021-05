Atlético Nacional no levanta cabeza y perdió con Argentinos Junior en Copa Libertadores

El equipo colombiano, que fue local en Asunción del Paraguay, sufrió su primera caída en el torneo.

Desconectado futbolística, física y emocionalmente, Atlético Nacional cayó 0-2 ante Argentinos Juniors por la tercera fecha del grupo en la Copa Libertadores y si bien sigue segundo en la zona, el Verde no levanta cabeza.

Visiblemente disminuido por lo que ha sido su última semana, con la eliminación en la Liga ante Equidad, la imposibilidad de jugar como local en Colombia y el maratónico viaje a Paraguay, el equipo paisa no pudo encontrarse cómodo en la cancha y Argentinos terminó sacando rédito con un planteamiento perfecto por parte de Gabriel Milito.

Pese a que Guimarães volvió poner en el gramado el ‘once de gala’, con el esquema táctico 4-3-3 que mejor le ha sentado a los jugadores y con la posibilidad de ser puntero, Nacional tuvo una floja presentación en el Manuel Ferreira.

La defensa central careció de contundencia al punto que Olivera vio doble amarilla en cuestión de minutos, el costado izquierdo no encontró a Banguero, mientras que en el medio el tridente Perlaza - Rovira - Gómez tampoco entregó las prestaciones en defensa y ataque que sí tuvo en partidos anteriores. Adelante no hubo conexión entre Andrade, Barrera y Duque, siendo la imprecisión el factor predominante en esta zona y causa principal de que los argentinos no se vieran en apuros.

Atlético Nacional dejó la sensación de que aún no ha podido superar la caída en el campeonato local, mostró cansancio por los viajes y partidos acumulados, así como una de sus más pálidas imágenes con la pelota pese a la apuesta por la fórmula ganadora. Será prioritario para el técnico despertar la resiliencia en el grupo y apretar tuercas si quiere mantenerse en zona de clasificación a octavos, para evitar la debacle total del semestre e incluso su propia destitución.