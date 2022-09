Atlético Nacional dejó escapar el segundo puesto ante Envigado

El Verde volvió a aflojar de local pese a que quedó octavo de la tabla.

Silbidos y desaprobación desde la tribuna promediando el segundo tiempo, cuando Envigado tocaba el balón a placer en campo de Nacional. Los locales veían jugar al Naranja, con una floja reacción que no fue bien recibida en el público, como desde hace meses no pasaba.

El equipo del 'Arriero' futbolísticamente no despega y por más que sea octavo en la tabla, no termina de hacer un partido redondo, no gusta, sigue entregando más dudas que certezas y cuando llega al arco rival, va más por lo emocional e individual, que por un colectivo sólido. Lo mismo de todo el semestre, incluso del año.

El mismo equipo pálido, de pobre propuesta y pocas variantes que dejó escapar dos puntos y de paso la posibilidad de ser segundo para al menos tener una cuerda de la cual agarrarse mientras intenta mejorar las falencias, porque el clásico, de no ganarlo, puede ser definitivo para el director técnico y marcar el punto de quiebre.

Un clásico que estará nivelado por lo bajo, porque ambos llegarán con la necesidad de ganar para volver a llenar el tanque de oxígeno y tener un pequeño salvavidas. De fútbol, se espera poco.