Atlético Mineiro vs. Palmeiras, Brasileirão Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético Mineiro y Palmeiras se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, a las 21:30 horas (tiempo de Brasilia), en la Arena MRV, en Belo Horizonte, en un partido aplazado de la 34ª jornada del Campeonato Brasileño 2025.

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México, Estados Unidos y Sudamérica (excepto Brasil), el duelo se podrá seguir por Fanatiz.

Tras perder la final de la Libertadores ante Flamengo por 1-0, Palmeiras se centra en el Brasileirão, buscando mantener vivas sus opciones al título. Además de ganar los dos partidos restantes, Palmeiras necesita que Flamengo sume, como máximo, un punto en las dos últimas jornadas. Con seis puntos aún en juego, la diferencia entre Flamengo y Palmeiras en la cima es de cinco puntos.

Por otro lado, Atlético Mineiro también terminó subcampeón de la Copa Sudamericana tras ser derrotado por Lanús y ahora busca recuperarse en el Brasileirão. Sin ganar en tres jornadas, con dos derrotas y un empate, Atlético-MG ocupa el 13.º puesto con 45 puntos, cerrando la zona de clasificación para la Copa Sudamericana de 2026.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Sosa); Flaco López e Vitor Roque.

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu.

Lesionados y sancionados

Atlético Mineiro

Lyanco, Cuello, Junior Santos y Patrick estan lesionados.

Palmeiras

Giay, Aníbal Moreno y Facundo Torres estan suspendidos.

HORA DE INICIO

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo de Brasilia) y tendrá como escenario el estadio Arena MRV.

México: 18:30 horas

18:30 horas Argentina: 21:30 horas

21:30 horas España: 01:30 horas (Jueves 4)

01:30 horas (Jueves 4) Estados Unidos:19:30 horas (tiempo del este)

Retrospectiva reciente

Últimos enfrentamientos directos

Clasificación

