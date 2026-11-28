Cómo ver el Atlético MG vs. Vasco da Gama con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 29 nov 2026 - 17:30

El Atlético MG recibe al Vasco da Gama en un partido de la Serie A que enfrenta al séptimo clasificado con el undécimo.

El equipo de Eduardo Dominguez llega con pocas victorias y pocos goles. Empató 1-1 con el Corinthians en su último partido de liga, apenas unos días después de caer 2-0 ante Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana.

La derrota en la Copa fue una forma dolorosa de cerrar su trayectoria continental, y la liga tampoco le ha dado motivos de alegría. El Atlético MG no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

El Vasco da Gama llega con más impulso en la liga, pese a perder 1-0 ante el Red Bull Bragantino en su último encuentro. El equipo de Pedro Emanuel ganó dos de los tres partidos de la Serie A anteriores: venció 2-1 al Internacional y 2-0 al Chapecoense a domicilio.

Los precedentes entre ambos clubes favorecen al anfitrión. El Atlético MG ganó 1-0 el enfrentamiento más reciente, disputado en mayo, y goleó 5-0 al Vasco en diciembre de 2025.

A continuación, te contamos cómo seguir el partido, con toda la información sobre la hora de inicio y las opciones para verlo.

Por el momento no hay información disponible sobre el canal de TV ni el servicio de streaming oficiales para el Atlético MG vs. Vasco da Gama. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los detalles de la retransmisión.

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