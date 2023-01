Atlético Madrid: Se abre la vía Memphis, Aubameyang imposible

Atlético y Barça ya hablan por Memphis; Aubameyang, opción imposible por las normas FIFA

El Atlético de Madrid sigue moviéndose en el mercado para encontrar un recambio en la delantera tras la salida de Joao Félix. El cuadro colchonero tiene varios candidatos, busca un traspaso 'low cost' y preferiblemente, una cesión hasta el 30 de junio. En ese contexto, aparece la figura de Memphis Depay, que acaba contrato con el Barça esta temporada y que se podría acercar al Atlético de Madrid, siempre que los rojiblancos paguen una compensación al Barça por estos meses. En el cuadro azulgrana no se plantean una cesión y quieren ahorrarse el salario de Memphis y sacar algo de dinero por la operación. Otra opción sobre la mesa podría ser un traspaso a muy bajo coste y reservarse un porcentaje en el caso de una hipotética venta del jugador.

La voluntad de Memphis, clave en la negociación

Las conversaciones siguen abiertas, las relaciones entre los clubes siempre han sido fluidas y Memphis, aunque no es la única opción que maneja el Atlético, sí interesa al equipo rojiblanco. En esta negociación jugará una parte fundamental la voluntad del jugador. Memphis acaba contrato en junio y busca una buena oferta económica, al margen de la posibilidad de jugar más minutos, ya que apenas cuenta para Xavi Hernández. El salario de Memphis es alto, no va a renunciar a ese dinero y falta por ver si quiere o no jugar en el Atlético de Madrid. Recordemos que desde el día 1 de enero es libre para poder negociar con cualquier club. Y Memphis, al margen del interés rojiblanco, tiene otras ofertas sobre la mesa. Fuentes consultadas por GOAL explican que ambos clubes siguen estudiando cómo poder hacer la operación, pero la clave será la voluntad del jugador, que no es la única opción que manejan los colchoneros en este mercado tan complejo.

Aubameyang, imposible por la reglamentación FIFA

Un caso opuesto al de Memphis es el de Pierre-Emerick Aubameyang, que estaba entre las opciones sobre la mesa, es imposible por la reglamentación FIFA. El gabonés sonaba en las últimas horas en el entorno rojiblanco para reforzar al equipo tras la salida de João Félix, pero las reglas de FIFA impiden que el delantero pueda jugar en un tercer club cuya competición tenga el mismo calendario que las de Barça y Chelsea. Cabe recordar que 'Auba' se marchó cuando expiraba el mercado de verano al Chelsea, a cambio de 11 millones de euros. Eso sí, antes le dio tiempo a jugar ocho minutos con el Barça ante el Rayo. A eso, cabe añadirle 15 partidos con los "blues". Precisamente por eso, el reglamento de FIFA sobre inscripción de jugadores, en su artículo 5.4, prohibe a Aubameyang la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid.