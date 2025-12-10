Atlético de Madrid vs. Valencia, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Valencia este sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la décima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Valencia de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Athletic Club de Bilbao en la fecha 15. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 31 puntos, cuatro por detrás del Villarreal en la lucha por entrar al top 3.

Por su parte, los Chés empataron por 1-1 frente a Sevilla en su más reciente partido de liga, con anotación de Hugo Duro al minuto 93. El cuadro a cargo de Carlos Corberán es décimo sexto en la tabla con 15 unidades, solo tres por encima de la zona de descenso.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Valencia, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Valencia

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México:07:00 horas

Argentina: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos:08:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un valioso triunfo a mitad de semana en la Champions League, donde vencieron por marcador de 3-2 a PSV en calidad de visitantes. Los goles de los españoles fueron anotados por Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth.

Tras la victoria, el "Cholo" Simeone no se guardó los halagos para Julián Álvarez.

"Los jugadores diferenciales como Julián tienen momentos. Y son brillantes. Que siga en la línea como ahora porque son necesarios. Tuvo un gran detalle Alex al darle el primer gol", comentó.

En lo que se refiere a la Copa del Rey, el Atleti salió beneficiado en el sorteo con un cruce frente a Atlético Baleares, un enfrentamiento que luce favorable para los Colchoneros. El juego será el jueves 18 de diciembre. Los madrileños no ganan el trofeo de copa desde 2013, año en que también disputaron su última final en el certamen nacional.

Noticias del Valencia

Los Chés han quedado emparejados con Sporting Gijón para la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un cruce ante un rival de Segunda División que luce favorable.

El duelo está programado para disputarse el martes 16 de diciembre.

Valencia avanzó hasta los cuartos de final del torneo de copa de la temporada pasada, donde fueron eliminados a manos de Barcelona. Su última aparición en una final fue en 2022 y su título más reciente en 2019.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

