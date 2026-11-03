Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: La pizarra táctica. Los movimientos de Kane y las superioridades numéricas del Bayern en el centro del campo superan la férrea defensa del Atlético

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El Bayern de Múnich logró una victoria por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano tras controlar el partido y superar los compactos bloques defensivos del Atlético de Madrid. La precisión táctica de los visitantes en la segunda parte marcó la diferencia ante el rígido planteamiento de Diego Simeone.

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Este encuentro de la Champions League fue un clásico choque entre dos filosofías futbolísticas distintas. Simeone trató de sacar partido de la tradicional solidez defensiva del Atlético de Madrid, con la intención de frustrar al gigante alemán mediante un bloque bajo y compacto y rápidas transiciones verticales.

El objetivo estaba claro: negar al Bayern los espacios por dentro y obligarlo a recurrir a centros poco peligrosos, mientras confiaba en la velocidad de Julian Alvarez y Alexander Soerloth para aprovechar al contraataque la defensa adelantada de los visitantes.

Por su parte, el Bayern de Múnich llegó con la consigna de dominar el territorio y tener paciencia. Su plan táctico se centraba en desorganizar la línea de centrocampistas del Atlético de Madrid mediante rotaciones constantes y movilidad posicional. Con un 58 % de posesión, el Bayern buscó agotar físicamente a los locales hasta encontrar las grietas en una defensa que había resistido durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El choque demostró la eficacia de mantener la presión durante noventa minutos frente a un planteamiento defensivo y reactivo.

El planteamiento táctico del Atlético de Madrid

Getty Images

Simeone dispuso un rígido 4-4-2 que priorizaba la compactación defensiva tanto a lo ancho como a lo largo del campo. En defensa, las dos líneas de cuatro a menudo estaban separadas por no más de diez metros, lo que cerraba los espacios entre líneas en los que el Bayern suele desenvolverse bien. Los momentos elegidos para presionar eran muy concretos: el Atlético rara vez acosaba a los centrales del Bayern y solo activaba una presión agresiva cuando el balón llegaba a las bandas o cuando un centrocampista del Bayern lo recibía de espaldas a la portería.

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Como era de esperar, la salida de balón era directa. Tras recuperar la posesión, la instrucción inmediata era buscar los desmarques de Alvarez o la presencia física de Soerloth. La intención era superar así la presión del Bayern tras pérdida. En defensa, Robin Le Normand y David Hancko se mantuvieron muy atrás para impedir que Harry Kane encontrara espacios al retrasar su posición.

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Aunque el plan funcionó bien en la primera parte, que terminó 0-0, exigió un esfuerzo enorme a los jugadores de banda, Alex Baena y Giuliano Simeone, obligados a ayudar constantemente a sus laterales ante las incorporaciones de los del Bayern. Al final, la escasa posesión del Atlético (42 %) sometió a su estructura defensiva a un asedio constante y provocó un desgaste mental que el Bayern aprovechó tras el descanso.

El planteamiento táctico del Bayern de Múnich

El Bayern empleó un 4-2-3-1 que, con balón, se transformaba con frecuencia en un 2-3-5. Joshua Kimmich ejercía de principal organizador y a menudo se situaba entre los centrales para facilitar una salida limpia. La clave táctica estaba en las funciones de los jugadores de banda y los mediapuntas. Con Alphonso Davies y Josip Stanisic aportando amplitud, los extremos se cerraban hacia el interior y generaban una superioridad numérica en la zona central que obligaba a los centrocampistas del Atlético a juntarse más.

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El gol de L. Karl en el minuto 54 fue consecuencia directa de esa concentración de jugadores por dentro. Al atraer hacia el interior a los futbolistas del eje del Atlético, el Bayern abrió el espacio en el intervalo entre el centro y la banda que el joven centrocampista necesitaba para rematar. La presión del Bayern tras pérdida fue igual de importante: registró 7 contraataques propios y a menudo recuperó el balón en campo rival antes de que el Atlético pudiera reorganizarse en defensa. Dayot Upamecano y Jonathan Tah mantuvieron adelantada la línea defensiva, redujeron los espacios y permitieron que Harry Kane siguiera conectado con el centro del campo. Esa presión asfixiante permitió al Bayern imponerse por 19 remates a 9 y acabar marcando el segundo gol por medio de Konrad Laimer en el minuto 74, tras un prolongado dominio territorial.

El duelo táctico

El partido se decidió por la capacidad del Bayern para encontrar una solución ante el estrecho centro del campo del Atlético. Durante buena parte de la primera mitad, la disciplina del equipo rojiblanco impidió que el Bayern encontrara pases capaces de romper líneas. Sin embargo, los movimientos de Kane generaron el desajuste táctico decisivo. Al retrasarse hasta la posición de mediapunta, Kane sacó a un central de su sitio y creó el desorden necesario para que L. Karl y Konrad Laimer aprovecharan los espacios que dejó libres.

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La decisión de Simeone de mantener el bloque bajo durante todo el partido acabó volviéndose en su contra. Al ceder tanto terreno, el Atlético permitió que los jugadores del Bayern, superiores técnicamente, marcaran el ritmo del encuentro. El elevado número de pases acertados (570 frente a 363) y la insistencia del Bayern en mover el balón de lado a lado terminaron por llevar al límite los desplazamientos laterales del bloque atlético. Tras el primer gol, el Atlético se vio obligado a buscar la remontada, una situación para la que su planteamiento reactivo no lo había preparado.

Los ajustes durante el partido

Simeone intentó recuperar el control en el minuto 59 con un triple cambio: dio entrada a Koke, Kang-in Lee y Ademola Lookman. Fue un claro giro hacia una propuesta más activa, al pasar del defensivo 4-4-2 a un 4-3-3 más flexible para igualar al Bayern en el centro del campo. Aunque eso aumentó brevemente el peligro del Atlético, también lo hizo más vulnerable a las transiciones, algo que el Bayern castigó con el gol de Laimer.

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El Bayern también gestionó con acierto los cambios. Con 1-0 a favor, introdujo jugadores frescos como Nathaniel Brown y, más tarde, Min-jae Kim para reforzarse ante las transiciones defensivas. El paso a un bloque medio más conservador tras el segundo gol evitó sobresaltos en los últimos minutos. Los visitantes frenaron cualquier posibilidad de remontada del Atlético al reducir el ritmo y aprovechar su mayor capacidad para conservar el balón hasta el final.

Conclusión

Getty Images

En definitiva, la superioridad posicional del Bayern de Múnich y su paciente búsqueda de espacios se impusieron a la rigidez defensiva del Atlético de Madrid. Aunque el plan inicial de Simeone logró neutralizar a los visitantes en la primera parte, la incapacidad para conservar el balón hizo insostenible la presión. La gran decisión táctica fue el movimiento de los centrocampistas del Bayern hacia los espacios entre el centro y las bandas, que terminó por desorganizar el bloque del Atlético.

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Los goles de Karl y Laimer fueron la merecida recompensa para un equipo que se mantuvo fiel a sus principios ofensivos y demostró que una posesión estructurada puede acabar desmantelando incluso los sistemas defensivos más disciplinados.