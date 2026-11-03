¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBayern Múnich
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich, hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones

En la Champions League, el Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosUnivision
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la plataforma oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Riyadh Air Metropolitano

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se podrá ver en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich?

El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en ese periodo. Su último resultado fue un 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes había ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 frente al Manchester United en la máxima competición europea.

El Bayern Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes había logrado un 6-1 ante el Magdeburgo en la Copa de Alemania y otro 6-1 frente al RB Leipzig en la Bundesliga.

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones

Atlético Madrid contra Bayern Múnich alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoD. HanckoD. HanckoR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. SoerlothA. SoerlothJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Bayern Múnich

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • R. Maric
Atlético Madrid

Lesiones y suspensiones

Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: estado de forma

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBayern Múnich
1
1
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4310145+910
D
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
D
L
W
W
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
16
RomaRomaROM
412185+35
D
W
L
D
17
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
L
W
L
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
21
Inter MilánInter MilánINT
411256-14
D
W
L
L
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
L
L
W
23
LASKLASKLAS
411269-34
D
W
L
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
L
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
28
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
SlovanSlovanSBR
4013113-121
D
L
L
L
36
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google