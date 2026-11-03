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Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: hora de inicio
El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se podrá ver en directo por DAZN.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich?
El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en ese periodo. Su último resultado fue un 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes había ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 frente al Manchester United en la máxima competición europea.
El Bayern Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes había logrado un 6-1 ante el Magdeburgo en la Copa de Alemania y otro 6-1 frente al RB Leipzig en la Bundesliga.
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones
Atlético Madrid contra Bayern Múnich alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- D. Simeone
- R. Maric
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: estado de forma
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: las clasificaciones
|#
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|4
|8
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|4
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|1
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|9
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|4
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|2
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|1
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|1
|3
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|13
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|1
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