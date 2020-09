Atlético de Madrid: No existe oferta ni negociación por Raúl De Tomás

Fuentes consultadas por Goal confirman que nadie del club rojiblanco ha ofertado por Raúl De Tomás, ni por Marc Roca

No existe oferta, ni negociación en curso. A pesar de los últimos rumores que apuntan a que el está interesado en fichar a Raúl De Tomás, lo cierto es que no hay oferta por el punta, como tampoco la había en su momento por el pivote Marc Roca, cuyo fichaje es inasumible para el club colchonero si no consigue vender activos. En mitad del mercado más complicado de los últimos años y con los clubes españoles ofertando a la baja por el impacto de la Covid-19, fuentes oficiales del RCD confirman a Goal que, a día de hoy, no han recibido ninguna oferta, verbal o por escrito, del Atlético de Madrid. Ni por Raúl De Tomás, ni por Marc Roca.

No existe ninguna oferta colchonera por Raúl De Tomás

Fuentes consultadas por Goal insisten en que, hasta la fecha, nadie del club rojiblanco se ha puesto en contacto con el Espanyol, directa o indirectamente, por Raúl De Tomás. El delantero tiene una cláusula en su contrato que le permite dejar el club en calidad de cedido, siempre que se trate de un equipo español que milite en Primera y que asuma el 100% de su ficha. Según ha podido saber Goal, RDT percibe casi 3 millones de euros brutos por temporada y tiene una cláusula de 60 millones de euros. Por ahora, nadie del Atlético de Madrid ha movido ficha por Raúl De Tomás. En su momento,eso sí, fue objetivo del , que acabó firmando a Rodrigo Moreno.

Marc Roca: hay interés, pero la operación es complicada

En el caso de Marc Roca, sí existe interés rojiblanco, pero las restricciones financieras que azotan al Atlético de Madrid hacen inviable, por ahora, la operación. El club “perico” demanda entre 15-20 millones de euros para traspasar a un jugador que tiene buen cartel y que también interesa a clubes como , o Bayern de Múnich. El Atleti sólo podría intentar comprar a Marc Roca si antes consigue una venta de un jugador importante. En cuanto al Espanyol, la única oferta real que ha llegadoen los últimos días por un jugador ha sido por Leandro Cabrera, ex jugador del Atleti, por el que el ofertó 8.5 millones de euros, que fueron rechazados por el club “perico”.

Atlético: restricciones económicas y excedido el coste de plantilla

La situación económica del Atlético de Madrid, como de la mayoría de equipos de Primera, es delicada. Sólo llegarán jugadores cuya inversión no supere el 25 por ciento de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas. A eso hay que sumar que el club estaba al límite en cuanto a adquisición de amortización de jugadores y se ha excedido en cuanto al coste de plantilla. El Atlético sólo podría comprar jugadores si antes logra vender activos. Por ahora, no existe oferta, ni por Marc Roca, ni por Raúl De Tomás. Veremos qué sucede en próximos días y si llega esa oferta que, por ahora, sólo existe en los periódicos.