Atlético de Madrid femenino vs. Manchester United femenino, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid femenino recibe a Manchester United femenino este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Centro Deportivo de Alcalá de Henares, en partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League femenina 2025-26.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid femenino vs. Manchester United femenino de la Champions League femenina 2025-26

Las Colchoneras clasificaron al playoff con siete puntos en la décima primera posición, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, todos sus descalabros en los últimos cinco juegos de la fase de liga. Las Rojiblancas buscan alcanzar los cuartos de final por primera vez desde la temporada de 2019-20.

Por su parte, los Red Devils se quedaron en el sexto lugar con 12 unidades, gracias a sus cuatro triunfos, aunque cerraron la primera etapa con dos derrotas en sus tres partidos finales, solo una unidad por detrás del top 4.

Cómo ver Atlético de Madrid femenino vs Manchester United femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo estará a cargo de ESPN 2 (Argentina y Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid femenino vs Manchester United femenino

Liga de Campeones - Women's Champions League - Jornadas Finales Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares

El partido se disputa este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Atlético de Madrid femenino

Las Colchoneras vienen de vencer por 1-0 a Levante en la más reciente jornada de LaLiga F, torneo en el que se encuentran en el quinto lugar con 31 puntos, a más de 20 unidades de distancia de Barcelona, que se encuentra en la cima. Synne Sofie Jensen es una de las futbolistas más destacadas de las rojiblancas con ocho goles en 16 partidos en la Liga F, cifra que la coloca en la quinta posición en la tabla de goleadoras del torneo español.

Noticias del Manchester United femenino

Las Red Devils suman tres victorias al hilo en sus últimos tres juegos en la Women's Super League, donde ocupan el segundo puesto, ocho puntos por detrás del Manchester City.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

AMA Último partidos MAN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Atlético Madrid 0 - 1 Manchester United Women 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

