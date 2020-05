Atlético de Madrid y Valencia pierden terreno en el fichaje de Salisu, jugador del Real Valladolid

El Rennes francés parece tomar la delantera en una operación en la que el Real Valladolid pide 12 millones por su central

A vueltas con el futuro de Mohamed Salisu. El central del Real Valladolid sigue acumulando "novias" para este verano. Además del interés real del Atlético de Madrid y del Valencia CF, entre otros, ahora cabe añadir el del francés que, en las últimas horas, ha acelerado para posicionarse bien en la carrera por llevarse al futbolista.No es ningún secreto que el CF ya preguntó al Real por la situación contractual del defensa, como tampoco lo es que el es el club español que más interés había mostrado, ya que los colchoneros estudian pagar su cláusula, de 12 millones de euros, este verano.

Sin embargo ahora ha aparecido un competidor para el conjunto "colchonero" y el equipo "ché". Se trata del Stade Rennes galo. En la noche de este domingo, el periodista Manu Lonjon, anunciaba en su cuenta personal de redes sociales que existe un acuerdo entre el Rennes y el futbolista, pero que aún no hay "fumata blanca" entre el club galo y el vallisoletano. Por ahora, según ha podido saber Goal, ni Atlético de Madrid ni Valencia CF llegan a los 12 "kilos" que el Real Valladolid pide por el ghanés. En todo caso, el Rennes, presidido por el multimillonario François Pinault y que disputará la previa de la , sí parece decidido a llegar a los 12 millones que marca la cláusula de rescisión. O al menos, a realizar una oferta por ese importe.

El Real Valladolid tiene la sartén por el mango con Salisu

Aun no hay nada decidido al 100%, pero parece que, en la carrera por Salsisu, los franceses llevan algo de ventaja. Tienen "luz verde" del jugador, pero ahora falta el "OK" de su club. Será el Real Valladolid el que tenga que decidir. Tiene la sartén por el mango, no tiene prisa por vender y esperará la mejor oferta.