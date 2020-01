Atleti, cuando la porquería se desparrama...

No fue un partido, fue un despropósito. El Atlético, víctima de un bloqueo sideral, jugó atenazado. Nervioso, impreciso, incapaz de dar dos pases seguidos, el equipo de Simeone no fue capaz de sacarse de la espalda una pesada mochila de piedras, las del miedo al fracaso, las del pánico al desastre, las del terror a tocar fondo. Y cuando un equipo "juega" así, es imposible no que gane, sino que sea capaz de mantenerse con un mínimo decoro en el terreno de juego. Carácter, experiencia y gol. Eso es lo que le falta, en cantidades industriales, a un equipo al que se le ven las costuras porque no es capaz de frenar el ataque de ansiedad en el que lleva instalado desde la pérdida de la Supercopa. Falta carácter, el que le salía por el corazón a Gabi. Falta experiencia, la que le salía por el pecho a Godín. Y falta gol, el que tenía Falcao, el que un día tuvo Diego Costa, el que antes solía marcar Griezmann. Todo eso, carácter, experiencia y gol, es lo que tiene Cavani. Pero que nadie se engañe. El uruguayo no podrá tapar el sol con un dedo. Ni aunque facture veinte goles. El Atleti parece roto, sigue herido, tiene una galopante ausencia de líderes en el campo y hay un puñado de jugadores - mejores de lo que parecen y bastante peores de lo que se creen- absolutamente superados por la situación. Exigencia, lo llaman.

El público, sabiendo que el personal no atlético ya tenía lista la máquina de picar carne para triturar a Simeone -que es lo único intocable para una afición que ha visto cómo le tocaban todos los símbolos intocables de su historia-, hizo lo que hace siempre. Estar por encima del equipo, de los problemas, de un partido que fue una porquería y de un fútbol caótico. La gente animó, estuvo, le puso corazón, añadió pasión y cuando vio que el equipo fue incapaz de corresponderle, se fue a casa con la frustración a cuestas. Bastó un ordenado y corajudo para frenar a un Atleti que empezó la temporada en obras y que ahora está en caída libre del andamio. Se avecina otra semana dura, con Simeone en el blanco de todas las dianas y como escudo humano de todos los problemas. Siempre fue así. En lo bueno y en lo malo.

¿Echar a Simeone? Desde que ganó la Liga con Radomir Antic en 1996, el Atleti no fue campeón, ni fue capaz de quedar tercero, ni segundo, hasta que llegó el Cholo. ¿Culparle de todo? Es el máximo responsable, desde luego, pero no el único. Entre otras cosas, porque es el único símbolo decente que le queda a un club especialista en fagocitarlos. Sí, el partido fue horroroso. Sí, el equipo está enfermo. Sí, Simeone tiene un problema. Y sí, el Atleti está bastante peor incluso de lo que parece. No hay que poner paños calientes, lo ve un ciego: el Atleti está bloqueado y ha entrado en pánico. Y en este tipo de situaciones, ya se sabe: cuando la porquería se desparrama, unos corren y otros se quedan. Sin duda, es el mejor momento para saber qué prefiere el personal. Salir corriendo o quedarse. Algunos saldrán corriendo. Los que saben de dónde venía el Atleti se quedarán. Esos jamás se han ido. Y tampoco ahora, cuando hace mucho frío.

Rubén Uría