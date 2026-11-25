Noticias del equipo

Diego Simeone no tiene bajas ni sanciones registradas por el momento para este partido. El once probable del Atlético incluye a Oblak, Hancko, Le Normand, Arnau Ortiz, Daniel Martínez, Giuliano Simeone, Barrios, Llorente, Baena, Julián Álvarez y Sørloth.

Tampoco constan lesiones ni suspensiones en el Viking de Morten Jensen. Su once probable lo forman Oestboe, Stensness, Haugen, Heggheim, Falchener, Kvia-Egeskog, Tripic, Moi, Bjoerdal, Askildsen y Botheim. Las novedades se añadirán a medida que se acerque el inicio del partido.

Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid recibe al Viking en el Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada de la Liga de Campeones. El equipo de Diego Simeone necesita sumar para mejorar su posición en la tabla.

Los rojiblancos llegan con buenas sensaciones tras golear 0-3 al Getafe en LaLiga. Baena y Cardoso marcaron antes del descanso, ambos con asistencia de Julián Álvarez, y Grimaldo cerró el marcador de penalti. Fue la octava victoria del Atlético en nueve partidos de liga.

En Europa, en cambio, el balance es más discreto. La derrota por 0-2 ante el Bayern de Múnich dejó al equipo madrileño en la zona baja de la clasificación, y el margen de error se reduce.

El Viking llega al Metropolitano con una campaña irregular. El conjunto noruego cayó por 3-2 ante el Tromsø en la Eliteserien este fin de semana, un resultado que contrasta con su triunfo por 4-1 sobre el Sabah FK en la Champions.

Morten Jensen dirige a un equipo que sabe marcar goles, pero también los encaja con facilidad. Ese perfil abierto puede ser una oportunidad para un Atlético que domina la posesión y mueve el balón con criterio.

A continuación, todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro: canal de televisión, emisión en directo, horario y contexto del partido.

Estado de forma

El Atlético firma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el 0-3 en casa del Getafe, que siguió a los reveses ante el Barcelona (1-2) y el Bayern (0-2). Antes había ganado 0-2 en el campo del Levante y 1-0 al Deportivo de La Coruña.

En total, los rojiblancos suman 7 goles a favor y 4 en contra, con dos porterías a cero en ese tramo.

El Viking tiene un balance idéntico de tres victorias y dos derrotas. Perdió 3-2 ante el Tromsø en su último compromiso, después de golear 5-1 al KFUM y 4-1 al Sabah FK en la Champions. En total acumula 16 goles a favor y 9 en contra, con tres partidos en los que encajó al menos dos tantos.

Historial de enfrentamientos

El Atlético de Madrid y el Viking nunca se han enfrentado hasta la fecha, por lo que el duelo arranca sin precedentes previos.

Standings

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Atlético ocupa el puesto 23 y el Viking el 22, de modo que ambos pelean en la zona baja de la tabla. Un triunfo en el Metropolitano puede cambiar el panorama de cualquiera de los dos.