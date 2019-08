En Atlas creen que la prioridad de Ochoa era Europa por encima del América

Ochoa Magaña estuvo en carpeta de los Zorros, pero inicialmente se rehusaba a volver a México.

Pedro Portilla , presidente del , aceptó que tuvieron acercamientos con Guillermo Ochoa para repatriarlo al futbol mexicano; sin embargo el arquero mexicano tenía otros planes .

Meses después, América anunció su contratación ante la salida de Agustín Marchesín siendo que había priorizado buscar nuevas oportunidades en el futbol europeo por encima de la .

“En su momento tuvimos acercamiento con él para poder traerlo; no se dieron los tiempos. Parece que estaba esperando definir su situación en Europa y quedarse, pero no se dio”, explicó el dirigente en entrevista exclusiva con Goal .

Ochoa Magaña, originario de Guadalajara , no pasó por las Fuerzas Básicas de o Atlas y emigró a la Ciudad de para formarse con el América . Tras ello, inició una carrera en el Viejo Continente con el AC Ajaccio de que terminó con el Standard Lieja de y así volver a México.

Si bien no fue el caso de Paco Memo, Portilla White se manifestó en referencia a los futbolistas que vuelven de Europa a México sin haber rebasado la barrera de los 30 años, como Diego Reyes , quien terminó contratándose con los Tigres de la UANL.

“Es un gran jugador, por algún motivo no se dio su permanencia en Europa. Será normal que algunos logren trascender y otros regresen al futbol mexicano”, mencionó, instalado en su oficina en la colonia Puerta de Hierro en Zapopan.

“Desde el punto de vista del desarrollo del futbolista mexicano, todos quisiéramos que los jugadores que van a Europa triunfen y se queden. Eso no se va a poder en todos los casos, entonces habrá quien va, me parece muy valioso, intenta, no se da, entonces vuelve como el caso de Reyes”, señaló el líder del proyecto Rojinegro.

Portilla destacó el gasto en fichajes que han realizado clubes como Tigres y Rayados de , quienes benefician al balompié mexicano. Esto los ha llevado a cosechar éxitos en la última década, poniéndolos en primeros planos.

“Es muy bueno que haya clubes que invierten una cantidad muy importante de dinero, esto es un mercado. Generan una cantidad importante de dinero, portunidades a aquellos que no estamos en ese nivel de saber que hay un potencial de crecimiento. Hay un potencial importante para crecer en afición, pensar que podamos acercarnos y tener equipos competitivos como los hay en el futbol mexicano”, apuntó.