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Liga MX
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Atlante vs. Santos Laguna en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Atlante vs Santos Laguna
Atlante
Santos Laguna
Liga MX

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Atlante-Santos Laguna de la Liga MX.

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Previa del partido

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Liga MX - Jornada 16
Estadio Quintana Roo

El Atlante recibe al Santos Laguna en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a un equipo local en dificultades con un visitante que ha encontrado su mejor momento justo a tiempo.

El Atlante de Miguel Herrera llega a este encuentro en mala forma. Los Potros de Hierro han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga MX y en el más reciente cayeron por 4-2 ante el CD Guadalajara, un resultado que los ha dejado en el 16.º puesto, hundidos en la zona de descenso.

El Santos Laguna llega en mucho mejor estado. El equipo de Renato Paiva se repuso de su dura derrota por 4-1 ante el Tijuana al vencer por 1-0 al Necaxa en su último partido, y Los Guerreros ocupan actualmente el octavo puesto en la clasificación del Apertura.

El contraste de forma es marcado. Al Atlante le ha costado encadenar buenos resultados durante toda la temporada, mientras que el Santos ha demostrado que puede rendir en los momentos decisivos, con victorias ante Pumas, Querétaro y Atlético de San Luis en las últimas semanas.

Herrera necesitará una reacción importante de su plantilla en casa, aunque el historial de enfrentamientos entre ambos clubes ofrece pocos motivos de consuelo a los locales.

Para el Santos, una victoria lo acercaría a los puestos de Liguilla y daría continuidad a la mejora que ha mostrado en la segunda mitad del Apertura.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Atlante-Santos Laguna, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • M. Herrera

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