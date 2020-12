Athletic Club vs. Real Sociedad: Pasado y presente del derbi vasco

En San Mamés se va a librar una batalla tan silente como descarnada. No se espera que ni unos ni otros hagan prisioneros. Hay demasiado en juego...

Llevan más de un siglo produciéndose. Son, sin duda, parte mollar de la liturgia deportivo-social de casi cada año en cualquier localidad vasca. Y sin embargo, los diferentes ingredientes propios y ajenos los convierten en distintos prácticamente en todas las ocasiones. Los Athletic-Real y Real-Athletic quedan marcados en el calendario desde que cada verano se da a conocer la ristra ordenada de 380 encuentros de los que consta la Primera división.

Son fechas que siempre se espera que no caigan entre semana y que si bien suscitan un alto grado de interés en athleticzales y realistas, no es menos cierto que a orillas del Urumea las esperan con ansia; como los dos partidos más importantes de la temporada. Los de su liga particular.

Retazos de la historia

Esa especial obsesión de la afición de la Real por lo que tiene que ver con lo bilbaíno o rojiblanco les ha reportado réditos tangibles en sus enfrentamientos contra los leones. Así, aunque el Athletic supera abrumadoramente a sus vecinos en lo que a títulos se refiere, estos se muestran muy competitivos en los duelos particulares con los del Botxo. No tanto como para presumir de un saldo positivo en los derbis vascos, pero sí como para que la rivalidad histórica refleje una dura pugna que el fútbol agradece.

El Athletic y la Real se han enfrentado en 178 ocasiones en partido oficial. El balance es de 75 victorias rojiblancas, 56 blanquiazules y 47 igualadas. Atendiendo solamente al campeonato liguero, las diferencias son más estrechas. Durante las temporadas que la Real ha estado en Primera, se han visto las caras 146 veces. El Athletic se ha llevado el gato al agua en 59 disputas y la Real en 50, mientras que las tablas se han dado en 37 ocasiones.

Esa liga a dos partidos que tan viva se ha mantenido en la parte txuri urdin, no ha funcionado tan satisfactoriamente si ampliamos la imagen al conjunto del campeonato liguero. En las 73 temporadas en las que la Real ha participado en Primera, sus vecinos han quedado en 53 ocasiones por delante de los donostiarras, a lo que hay que sumar 8 títulos rojiblancos por 2 blanquiazules en el trofeo de la regularidad.

Los equipos hoy en día

Mas la historia es pasado, aunque pese en el imaginario popular como es lógico, y la actualidad de los últimos meses dista mucho de parecerse a lo que ha venido teniendo lugar desde tiempos inmemoriales. No es ni siquiera opinable que la de Imanol Alguacil es un equipo más competitivo que el Athletic de Gaizka Garitano. Despliega un mejor juego, cosecha más triunfos y su fútbol lleva meses recibiendo los halagos de gran parte del mundo del balompié.

Sin embargo, fijando la lupa en las últimas semanas la efectividad donostiarra parece haber perdido un tanto su brillo, habiendo encadenado 9 choques consecutivos sin conocer la victoria entre Liga y . Una trayectoria reciente que, pese a todo, no hace pensar que se haya quedado atrás frente a su próximo rival, que continúa dando una de cal y otra de arena en su intento por alcanzar todavía dos victorias consecutivas.

En Bilbao se viven tiempos de insatisfacción y frustración. La propuesta del técnico de Derio no agrada a nadie y durante los últimos meses el clamor para que sea cesado ha sido tan abrumador, que ante el empecinamiento de sostenerlo en su cargo por parte de Elizegi, la cuestión parece haber perdido fuelle.

Aunque no es menos cierto que la tozudez personal del presidente del Athletic en este aspecto, ha contribuido también a que el resultado de las votaciones de la asamblea de socios compromisarios le salpicara de manera notable. En los alrededores del Athletic no se duda del peso que la continuidad de Garitano y sus pobres resultados han tenido mucho que ver en el sopapo recibido por la junta directiva.

A todo lo citado hay que seguir volcando aspectos que van a hacer del derbi vasco un choque inusual. El 4 de abril próximo espera la final de Copa que deberían de haber disputado ambos clubes un año antes. Un acontecimiento ante el que miles de aficionados de ambos bandos afirman no se sentirse preparados para perder. Resulta curioso comprobar cómo para no pocos sería mayor el dolor de la derrota ante el vecino que la alegría de la propia victoria.

Asimismo, este derbi de Nochevieja será el primero en la historia en tener lugar en un estadio vacío. Un partido sin aficiones jaleando a los suyos y pitando a los contrarios. Una jornada sin las habituales riadas de rojiblancos y blanquiazules poblando los bares y las calles aledañas al campo. Una fiesta a la que solo se asomarán los futbolistas y las cámaras de televisión. Un fútbol de descafeinado y sacarina.

La Real Sociedad, consciente de que un San Mamés vacío ni es San Mamés ni es nada, irá con todo a cobrarse su más preciada pieza. El Athletic hará lo imposible por comerse las uvas con la tranquilidad de alejarse un poco más de los puestos de cola. Si alguno de los contendientes es capaz de imponerse con autoridad, estará marcando el primer tanto de la final de la .

Las bajas de última hora de Yeray, por los leones, y de Elustondo y David Silva, por los realistas, serán probablemente olvidadas en cuanto el árbitro dé inicio al encuentro. Sin embargo, la trascendencia del choque pesará más en un Elizegi que trata de zafarse de unas arenas movedizas que lo tienen atrapado, que en un Aperribay que sabe de la solidez global de su proyecto.

Las urgencias, tantas veces padecidas en San Sebastián, están más presentes que nunca en Bilbao. Y la Real llega a Bilbao habiendo olido la sangre desde el otro extremo de la A-8. Que se lleven la primera manga de su liga de dos dependerá en gran medida de si Garitano escoge el cemento o la fluidez en el verde para la ocasión. De Imanol no se espera sorpresa alguna. Su receta expide cada jornada la misma medicina.

En San Mamés se va a librar una batalla tan silente como descarnada. No se espera que ni unos ni otros hagan prisioneros. Hay demasiado en juego como para salir a contemporizar, por mucho que las dos de la tarde del último día del año suene a la definitiva broma de mal gusto de un 2020 en blanco y negro.