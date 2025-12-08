Athletic Club Bilbao vs PSG, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es un desplazamiento peligroso el que espera al Paris Saint-Germain este miércoles 10 de diciembre. Sólidos segundos de la fase de liga, los campeones de Europa se dirigen a la "catedral" de San Mamés para desafiar al Athletic Bilbao. Si el PSG parece intocable ofensivamente después de su goleada contra Rennes (5-0), el verdadero desafío se sitúa detrás: Luis Enrique debe resolver un rompecabezas defensivo inédito para contener la furia vasca.

El partido se disputa a las 21:00 horas, tiempo de España

Una defensa parisina diezmada y por reinventar

Es el tema que preocupa: ¿Quién jugará en defensa? Con Lucas Hernández suspendido, Achraf Hakimi lesionado y Nuno Mendes incierto, los carriles parisinos están desguarnecidos. El entrenador español tendrá que improvisar, tal vez lanzando a los jóvenes o recolocando a jugadores experimentados. Una fragilidad potencial agravada por la ausencia probable de Ousmane Dembélé, enfermo, y la incertidumbre alrededor del portero Lucas Chevalier. Afortunadamente, el regreso de Désiré Doué ofrece una opción ofensiva adicional.

Bilbao, con el cuchillo en la garganta

Enfrentarse al Athletic Bilbao no deja otra opción. 27º en la clasificación, los vascos están virtualmente eliminados y deben ganar imperativamente para esperar alcanzar los playoffs. Galvanizados por su reciente victoria de prestigio frente al Atlético de Madrid, los hombres de Ernesto Valverde contarán con su público apasionado para desafiar al gigante parisino. Pero ellos también tendrán que arreglárselas sin su jefe defensivo, Aymeric Laporte, lesionado.

Una prueba de carácter para el campeón

Este partido es, por tanto, una prueba de carácter para París. Ante un equipo que juega su vida europea y en un ambiente hostil, el PSG deberá demostrar que sabe adaptarse y sufrir. Una victoria acercaría considerablemente a los parisinos a una clasificación directa para los octavos, confirmando su estatus de favorito a pesar de los vientos en contra.

Liga de Campeones - Champions League San Mames

El encuentro entre el Athletic Bilbao y el PSG se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a partir de las 21:00, hora de España, en el Estadio San Mamés de Bilbao.

Información de los equipos y plantillas

Noticias del del Athletic Club Bilbao

El Bilbao debe lidiar con una defensa diezmada. Aitor Paredes está suspendido, mientras que Yeray Álvarez sigue cumpliendo su larga sanción relacionada con un control antidopaje. La enfermería sigue llena con Robert Navarro, Beñat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi e Iñaki Williams, todos indisponibles. Aymeric Laporte se suma a la lista después de su lesión contra el Atlético, un golpe duro adicional para Ernesto Valverde. En ataque, Nico Williams estará presente y sigue siendo el arma más peligrosa de los Vascos antes de la recepción al PSG.

Información del PSG

El PSG viaja a Bilbao con varias incertidumbres importantes. Lucas Hernández está suspendido tras su expulsión contra el Tottenham, mientras que Achraf Hakimi sigue indisponible. Lucas Chevalier, aún con problemas en el tobillo, podría declararse baja: Matvey Safonov debería encadenar una segunda titularidad consecutiva.

Ousmane Dembélé, víctima de un síndrome gripal y ausente del entrenamiento el lunes, sigue muy incierto para este desplazamiento europeo. Nuno Mendes, Lucas Beraldo y Renato Bellucci Marin aún deben ser evaluados. En caso de ausencia de Dembélé, Bradley Barcola podría comenzar como falso nueve, en un sector ofensivo donde Luis Enrique todavía dispone de varias opciones. La única buena noticia concierne a Desire Doué, quien pudo entrenarse normalmente y debería hacer el viaje a tierras vascas.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos

ATH Últimos partidos PSG 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Paris Saint-Germain 4 - 2 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 2 - 0 Paris Saint-Germain 4 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

