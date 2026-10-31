DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Cómo ver el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba).
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis vascos más intensos de LaLiga.
El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, tras endosarle cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su futuro en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todas las acciones ofensivas del equipo de Edin Terzic.
La Real Sociedad afronta el partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega con confianza.
El conjunto visitante compagina la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que tiene capacidad ofensiva cuando la ocasión lo exige.
Para el Athletic, jugar en casa, en San Mamés, supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con Williams comprometido a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic espera que su equipo se imponga desde el pitido inicial.
Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.
Noticias de los equipos y plantillas
Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones probables
Once inicial
Manager
- E. Terzic
- P. Matarazzo