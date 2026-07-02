«Ataque salvaje»... Hafiz Draji comenta el caso del niño Wassim y elogia la decisión de los jugadores de Argelia

El comentarista argelino Hafiz Daraji elogió la decisión de la selección de Argelia de recibir al niño Wassim, agredido en Estados Unidos.

Los jugadores de «Los Verdes» lo recibirán y le rendirán homenaje antes del partido contra Suiza en el Mundial 2026, en señal de apoyo tras el incidente, que ha generado gran solidaridad.

Draji escribió en su cuenta de «X»: «En un noble gesto humanitario que refleja los valores de solidaridad y lealtad entre los argelinos, los jugadores de la selección argelina han invitado a nuestro hijo Wassim y a su padre a asistir al partido entre Argelia y Suiza, donde se espera que sea recibido y homenajeado en la residencia de la selección antes del encuentro, en un intento por aliviar los efectos del trauma psicológico que sufrió tras la agresión salvaje de la que fue víctima hace dos días».



El ataque, ocurrido en una zona de aficionados de Boston durante el partido Marruecos-Holanda, lo dejó con 14 años y doble nacionalidad estadounidense y argelina.

Según medios argelinos, Llevaba la camiseta de Argelia pero apoyaba a Marruecos; la situación empeoró tras el gol de Holanda. Un vídeo muestra cómo unos 35 agresores lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, por lo que fue hospitalizado.

El suceso ha provocado indignación en Argelia y ha sido condenado por aficionados argelinos y marroquíes en redes, mientras las autoridades estadounidenses investigan el incidente y ya han identificado a varios sospechosos mediante cámaras de vigilancia.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, confirmó que la embajada sigue el caso con las autoridades locales para asegurar todas las medidas legales. La familia informó que Wassim superó la fase crítica y dejó el hospital, aunque aún recibe seguimiento médico, y su padre inició los trámites legales contra los agresores.

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