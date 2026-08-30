Chelsea continuó registrando cifras llamativas en ataque en el arranque de la nueva temporada de la Premier League 2026-2027.

Los Blues terminaron la primera parte de su partido ante el Brighton en la segunda jornada de la Premier League con ventaja de tres goles a uno.

El equipo del entrenador Xabi Alonso abrió el marcador con un gol sorpresa tras apenas 4 minutos del inicio del encuentro, obra de Romeo Lavia, antes de que Pedro Neto y João Pedro añadieran otros dos goles, mientras que Malick Yalcouyé recortó distancias para el Brighton.

Según la red Opta, «Chelsea se convirtió en solo el segundo equipo en la historia de la Premier League que logra marcar durante los primeros cuatro minutos de sus dos primeros partidos de la temporada».

Y añadió: «El único que había precedido al Chelsea en esta gesta fue el Bolton Wanderers en la temporada 2002-2003».









Sin embargo, esta superioridad ofensiva contrasta con una evidente preocupación en el plano defensivo. Pese al fuerte arranque en el tercio de ataque, el Chelsea sigue sufriendo la crisis de mantener su portería a cero, después de haber encajado un gol en el partido número 18 consecutivo en la Premier League, en una racha que comenzó desde la temporada pasada, según la red Squawka.









El Chelsea había iniciado la temporada con una victoria sobre el Fulham en el estadio de este último, en la primera jornada, por 3-2, y fue quien tomó la iniciativa en el marcador con un gol en el primer minuto, obra de João Pedro.

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