La Liga lanzó un duro ataque contra la Premier League, acusando a sus clubes de apoyarse en un modelo económico "basado en las pérdidas" que provoca una inflación sin precedentes en el mercado de fichajes, después de que los clubes de la Premier ampliaran la diferencia de gasto con el resto de las ligas europeas durante el mercado de verano.

Las cifras del mercado de fichajes revelaron que los clubes de La Liga gastaron cerca de 748 millones de euros este verano, frente a los casi 4.000 millones de euros que desembolsaron los clubes de la Premier League, en una enorme brecha financiera que refleja la diferencia del modelo económico entre ambas competiciones.

Javier Gómez, director general corporativo de La Liga, afirmó en declaraciones al diario "El Mundo": "El modelo español se basa en las academias, mientras que el modelo de la Premier League se basa en las pérdidas".

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Y añadió: "Si los ingresos de la Premier League son el doble de los de La Liga o la Bundesliga, lo lógico sería que gastara unos 1.500 millones de euros, pero gasta cerca de 4.000 millones. Ese dinero no proviene de los ingresos, sino de los propietarios, y es un modelo basado en pérdidas de forma permanente que crea inflación en todo el sector del fútbol".

Gómez señaló que la brecha ya no se limita a los grandes clubes, y explicó que los siete clubes que más gastaron en el mundo este verano pertenecen todos a la Premier League, mientras que el Real Madrid quedó octavo y el Barcelona décimo. Es más, el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, gastó casi 200 millones de euros, una cifra difícil de alcanzar para la mayoría de los clubes españoles.

Los responsables de La Liga aseguraron que las normas de control financiero que la patronal aplica desde hace años tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad económica de los clubes, y consideraron que el gasto inglés financiado con el dinero de los propietarios eleva los precios de los jugadores y afecta negativamente al mercado de fichajes en las distintas ligas europeas.

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