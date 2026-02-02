Atalanta vs. Juventus, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Eran ya siete años que la Juventus no disputaba unos cuartos de final de Coppa Italia fuera de casa, es decir, desde enero de 2019, cuando perdió con un claro 3-0 en el campo del Atalanta de Gasperini.

Los bianconeri, debido a una peor posición en comparación con los nerazzurri en la temporada pasada, tendrán que jugar en la New Balance Arena en el partido que otorga el pase a la semifinal.

El ganador de este partido enfrentará a quien salga victorioso del cruce entre Bolonia y Lazio, programado para el próximo 11 de febrero.

Cómo ver Atalanta vs Juventus, Copa Italia 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se debería poder seguir en FOX One (a falta de confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO (por confirmar). En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio del partido Atalanta vs Juventus

El partido se disputa este jueves 5 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

PROBABLES ALINEACIONES ATALANTA-JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Entrenador: Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; Openda. All: Spalletti

Forma

El Atalanta ha ganado solo uno de los últimos cinco partidos disputados entre todas las competiciones (4-0 contra el Parma el 25 de enero), empatando 0-0 en el campo del Como el fin de semana, un partido jugado durante más de 80 minutos con inferioridad numérica.

La Juventus, en cambio, después de la derrota fuera de casa contra el Cagliari, ha ganado contra el Napoli (3-0) y el Parma (4-1), empatando por 0-0 en el campo del Mónaco en la Liga de Campeones.

Los precedentes entre Atalanta y Juventus