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Atalanta-Inter es el gran partido que cierra el domingo de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un duelo importantísimo, vistos los resultados de todos sus rivales directos, tanto en la lucha del Inter por el título de liga como en la carrera del conjunto de Bérgamo por una plaza europea.

También, y sobre todo, por eso habrá mucha presión sobre el árbitro Maresca, elegido por el responsable de las designaciones, Orsato, para dirigir el encuentro, con Gariglio y Di Paolo en la sala VAR. Calciomercato contará en directo todas las jugadas arbitrales más discutidas del partido.



LA DESIGNACIÓN COMPLETA

ATALANTA – INTER h. 20.45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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TODAS LAS JUGADAS



90' PENALTI - De Ketelaere se eleva para cabecear y disputa con astucia el balón a Bastoni, que, desequilibrado, abre y levanta los brazos. El balón cabeceado por el belga golpea el brazo levantado del defensa italiano y Maresca señala penalti, entre las protestas del Inter por el contacto del exjugador del Milan con el codo en el hombro de Bastoni.



Marelli: «Bastoni tiene ambos brazos demasiado altos y fuera de la silueta corporal. En estos casos, el penalti es correcto».



75' PENALTI - Thuram regatea a todos, incluido Sportiello, y luego dispara; Zappacosta desvía el balón sobre la línea. El lateral cae y detiene el balón con la mano; después vuelve a tocarlo para evitar que entre.



EL COMENTARIO DE MARELLI - Marelli: «El segundo movimiento es el sancionable. El movimiento al caer sobre el balón no es sancionable. Desde el suelo, hace el segundo movimiento para evitar que el balón pueda dejar de permanecer en la zona. La amarilla es correcta porque el balón se detiene: en cualquier caso, tras el segundo toque no habría entrado».



65' CAMBIO DE SAQUE DE BANDA - Carlos Augusto tarda demasiado en sacar de banda y al final deja que lo haga Bastoni, pero Maresca ya había empezado la cuenta hasta cinco y termina concediendo el saque al rival por pérdida de tiempo.



58' AMARILLA A SCALVINI - Thuram arranca al contraataque, solo frente a cuatro rivales, y, al recortar hacia la izquierda, Scalvini lo derriba al borde del área. Amarilla indiscutible.



42' PROTESTAS AIRADAS DEL ATALANTA

El Atalanta protesta con vehemencia contra Maresca, que interrumpe un posible contraataque del equipo de Bérgamo al señalar una falta de Zalewski sobre Sucic en tres cuartos de campo.



35' CARLOS AUGUSTO HABILITA A TODOS EN EL 2-1

Todo correcto también en el gol del 1-2 del Atalanta: Zalewski recibe un pase en profundidad y Carlos Augusto lo habilita. Tras el pase atrás, Elmas efectúa un remate defectuoso, pero no comete ninguna infracción y logra marcar.



32' EL 2-0 ES VÁLIDO

Todo correcto también en el gol del 2-0 del Inter: Pio Esposito se eleva sin marca en el centro del área y ningún jugador del Atalanta se ve obstaculizado.



29' FALTA UNA AMARILLA A BARELLA

Barella entra con dureza y por detrás a Ederson, que había protegido el balón junto a la línea de banda en tres cuartos del campo defensivo del Atalanta. Maresca se dirige rápidamente hacia el jugador del Inter y amaga con mostrarle la tarjeta, pero se limita a advertirlo verbalmente.



20' PROTESTA MARTINEZ

Josep Martinez protesta tras perder el balón al salir a despejar un córner en el centro del área. El portero reclama un contacto, pero no es de un jugador del Atalanta, sino de un compañero suyo.



16' EL 1-0 DE PIO ESPOSITO ES VÁLIDO

Todo conforme al reglamento, pese a los gestos de protesta de la defensa del Atalanta en el gol de Pio Esposito. Barella se adelanta a todos tras el despeje corto de Scalvini y prueba el disparo. El balón llega a los pies de Pio Esposito, que arranca en posición reglamentaria y marca el 1-0.