Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Atalanta-Inter es el partidazo que cierra el domingo de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un duelo importantísimo, vistos los resultados de todos sus rivales directos, tanto para el Inter en la lucha por el título como para los bergamascos en su búsqueda de una plaza europea.

También, y sobre todo, por eso habrá una gran presión sobre el árbitro Maresca, elegido por el responsable de las designaciones, Orsato, para dirigir el partido con la ayuda de la pareja Gariglio-Di Paolo en la sala VAR. Calciomercato les contará en directo todas las jugadas arbitrales más discutidas del partido.



LA DESIGNACIÓN COMPLETA

ATALANTA – INTER 20:45 h

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

CUARTO ÁRBITRO: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

Anuncios Anuncios

TODAS LAS JUGADAS



75' PENALTI - Thuram supera a todos, incluido Sportiello, y luego dispara, pero Zappacosta desvía el balón sobre la línea. El lateral cae y bloquea el balón con la mano, tocándolo después para evitar que entre.



EL COMENTARIO DE MARELLI - Marelli: «La segunda acción es la sancionable. El movimiento al caer sobre el balón no es sancionable. Ya en el suelo, la segunda acción busca evitar que el balón pueda dejar de quedarse en la zona. La amarilla es correcta porque el balón se detiene y, en el segundo toque, de todos modos no habría entrado».



65' CAMBIO DE POSESIÓN EN EL SAQUE DE BANDA - Carlos Augusto tarda demasiado en sacar de banda y acaba dejándole el balón a Bastoni, pero Maresca ya había empezado la cuenta hasta cinco y termina señalando el cambio de posesión por pérdida de tiempo.



58' AMARILLA A SCALVINI - Thuram arranca al contraataque, solo ante cuatro rivales, y, al recortar hacia la izquierda, Scalvini lo derriba al borde del área. Amarilla indiscutible.



42' PROTESTAS AIRADAS DEL ATALANTA

El Atalanta protesta con vehemencia a Maresca, que corta un posible contraataque bergamasco al señalar una falta de Zalewski sobre Sucic en la zona de tres cuartos.



35' CARLOS AUGUSTO ROMPE EL FUERA DE JUEGO DE TODOS EN EL 2-1

Todo correcto también en el gol del 1-2 del Atalanta: Zalewski recibe un pase en profundidad y Carlos Augusto rompe el fuera de juego. Tras el pase atrás, Elmas intenta rematar sin acierto, pero no comete ninguna infracción y logra marcar.



32' EL 2-0 ES LEGAL

Todo correcto también en el gol del 2-0 del Inter: Pio Esposito se eleva sin marca en el centro del área y ningún jugador del Atalanta se ve obstaculizado.



29' FALTA UNA AMARILLA A BARELLA

Dura entrada por detrás de Barella sobre Ederson, que había protegido el balón junto a la línea de banda en la zona defensiva de tres cuartos del Atalanta. Maresca corre hacia el jugador del Inter con intención de mostrarle la tarjeta, pero se limita a advertirlo verbalmente.



20' PROTESTA MARTINEZ

Josep Martinez protesta tras perder el balón en una salida en el centro del área durante un córner. El portero reclama un contacto que, sin embargo, no es de un jugador del Atalanta, sino de un compañero suyo.



16' EL 1-0 DE PIO ESPOSITO ES LEGAL

Todo conforme al reglamento, pese a los gestos de la defensa del Atalanta en el gol de Pio Esposito. Barella se adelanta a todos tras el despeje corto de Scalvini e intenta un disparo que acaba en los pies de Pio Esposito, quien arranca en posición legal y marca el 1-0.