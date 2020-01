Atalanta ejecutó la opción de compra por Duván Zapata

Este viernes, a través de un comunicado de prensa, Atalanta confirmó que Duván Zapata ya es en su totalidad jugador del cuadro de Bérgamo tras haber llegado a un acuerdo con por el restante de los derechos deportivos del delantero colombiano.

Lo hecho por el vallecaucano, que viene de recuperarse de una lesión, fue suficiente para que el club pagara los 12 millones de euros estipulados en el contrato y así no tener más cláusulas con Sampdoria.

Buen negocio para , pues Zapata ahora está avaluado en cerca de 40 millones, es decir, una ganancia de 28 solo por tener buen ojo, y tiene contrato hasta 2025.

“Quiero agradecer al equipo por confiar en mí y por la oportunidad que me ha dado. Se ha venido construyendo algo interesante y creo que seguiremos por ese camino”, dijo el cafetero.

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo!

🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2