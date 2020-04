Atala: “Si Diego Vázquez sigue dando los resultados, estará eternamente en Motagua”

Liga Nacional de Honduras: El presidente de Motagua no se mostró preocupado por la continuidad a futuro del técnico argentino en el Ciclón Azul.

Diego Vázquez tiene asegurada la continuidad en Motagua si los resultados acompañan al equipo, reveló este martes el presidente del Ciclón Azul, Eddy Atala, en una charla en las redes con diario Diez.

“En el caso de Diego Vázquez, lleva casi 6 años más con nosotros, como todos los entrenadores vive y muere de los resultados, cuando no se den los resultados se empiezan a aplicar medidas. Si sigue dando los resultados va a estar eternamente en Motagua”, dejó en claro el dirigente.

Aunque indicó que exigirá mejores resultados en la Liga de Campeones de Concacaf: “Tenemos una deuda pendiente que es dar mejores resultados en los torneos internacionales. Nunca hemos pasado a segunda ronda en Concacaf y es una tarea pendiente, que clasifiquemos todos los años y demos mejores resultados”.

Por último, detalló que le renovarán el contrato a los jugadores que se le venza el contrato y que no cree que compren jugadores en el próximo mercado: “Diego Vázquez no está pensando en contrataciones. Tenemos adelantado la renovación con la mayor parte de ellos, habrá que hacer una negociación exclusivamente en el tiempo que no se juegue. Ya estaban adelantados esos contratos en cuanto a las renovaciones”.