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El Al-Hilal y el italiano Simone Inzaghi, director técnico del primer equipo, pusieron fin a la polémica sobre su futuro durante la temporada actual, en virtud de un acuerdo mutuo alcanzado entre ambas partes en las últimas horas.

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Algunos informes de prensa habían asegurado que la temporada actual es la última de Inzaghi al frente de la dirección técnica del "Zaeem", en vista de su deseo de regresar a Italia a partir de la próxima temporada.

Mientras tanto, otros informes de prensa revelaron que es el Al-Hilal quien se niega a renovar el contrato del entrenador italiano en este momento, ya que quiere esperar hasta el final de la temporada para evaluarlo y tomar la decisión definitiva al respecto.

El diario saudí "Arriyadiyah" aseguró que el Al-Hilal acordó con Inzaghi aplazar por completo la resolución del asunto de la renovación hasta el final de la temporada actual, con el fin de centrarse en los próximos partidos y competiciones del equipo.

El diario precisó que esta decisión se tomó en base a un deseo común de ambas partes, y que las cosas se resolverán de forma definitiva tras el final de la presente temporada.

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El Al-Hilal está ofreciendo un alto nivel en la temporada actual, ya que lidera la tabla de clasificación de la Liga Saudí con 30 puntos, a dos puntos de ventaja sobre el Al-Nassr y el Al-Qadsiah, que ocupan la segunda posición.

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Por su parte, el equipo de Inzaghi ocupa el segundo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite con 9 puntos, a solo 3 puntos del Al-Ain, que encabeza la clasificación.

Asimismo, el "Zaeem" logró superar los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, tras vencer al Al-Raed por dos goles a cero, y se prepara para enfrentarse al Al-Hazm el martes 12 de enero próximo, en los octavos de final, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

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Inzaghi asumió las riendas del Al-Hilal desde el verano de 2025, como sucesor del entrenador portugués Jorge Jesus, y lo condujo a la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, antes de la derrota ante el brasileño Fluminense por 1-2.

Sin embargo, el entrenador italiano fracasó en conducir al "Zaeem" a la conquista de la Liga Roshn Saudí, pues perdió el título en la última jornada a favor del vecino y eterno rival Al-Nassr por solo dos puntos de diferencia.

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El único título de Inzaghi con el Al-Hilal fue la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas la temporada pasada, tras vencer al Al-Khaleej en el partido final.

En cuanto al mayor revés, se produjo en la pasada edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, donde fue eliminado en los octavos de final, tras la derrota ante el catarí Al-Sadd en los penaltis, después de empatar en el tiempo reglamentario y en la prórroga por 3-3.

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Puede decirse que el mayor logro del exentrenador del Inter de Milán con el Al-Hilal es no haber sufrido derrotas más que en 3 partidos desde su llegada al estadio Kingdom Arena.

El "Zaeem" perdió ante el Fluminense por 1-2 en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, así como ante el Neom por dos goles a cero en la Liga Roshn Saudí, y luego ante el catarí Al-Shamal por 1-3, en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.