«Asunto pendiente»: la salida del Bayern de Múnich planea la «reparación» tras el revés en el cuello

«El final de la última temporada dejó un sabor amargo. Pero lo que pasó hace dos meses no es el final. Ahora es tiempo de resarcirse. Tenemos muchísima hambre, estamos preparados para la nueva temporada y vamos con todo», dice Daniel Peretz a SPOX. «Para nosotros es un asunto pendiente.»

El guardameta israelí de 26 años se marchó el pasado invierno cedido del Bayern al Southampton. Gracias a una impresionante racha de victorias, los Saints, con su nuevo portero titular, se abrieron paso desde la zona de descenso hasta el playoff de ascenso. Allí ganaron al Middlesbrough FC en semifinales, pero fueron excluidos de la final en el estadio de Wembley a causa del espectacular escándalo de espionaje. En su lugar, ascendió el Hull City.

El técnico alemán Tonda Eckert, corresponsable de los hechos, acabó manteniéndose en el cargo y ahora debe llevar al Southampton de vuelta a la Premier League en el segundo intento. Tras el final de su cesión, Peretz se incorporó en propiedad a los Saints procedente del Bayern por ocho millones de euros y firmó un contrato hasta 2030. «Aquí me siento como en casa», afirma. «Y cuando uno se siente como en casa, tiene que quedarse. Estoy seguro de que es la decisión correcta. Aquí está mi corazón.»

¿Manuel Neuer? «Una razón importante por la que me hice portero»

Peretz había llegado en 2023 a Múnich procedente del Maccabi Tel Aviv por cinco millones de euros. A la sombra del portero titular Manuel Neuer apenas tuvo oportunidades y disputó en total solo siete partidos oficiales con el Bayern, aunque aun así disfrutó trabajando con el icono de la portería de 40 años.

«Manu era mi mayor ídolo», dice Peretz. «Es una razón importante por la que me hice portero. Antes del traspaso estaba muy emocionado por conocerle. Y luego resultó ser un gran tipo. Manu me ayudó mucho y me dio consejos y sugerencias para mejorar. Me he llevado mucho de él para mi vida y mi carrera.»

Daniel Peretz solo fue suplente en el HSV

Con el fichaje de Jonas Urbig a comienzos de 2025, Peretz acabó siendo relegado al puesto de tercer portero, tras lo cual se marchó en el verano de 2025 cedido al Hamburger SV. Allí perdió el duelo con Daniel Heuer Fernandes por un puesto fijo en la portería. «Había imaginado ese periodo de otra manera, pero mentalmente me hizo más fuerte», dice Peretz. En enero de 2026 acabó marchándose al Southampton.

Los Saints arrancan la temporada el sábado en la League Cup contra el Colchester United, equipo de la cuarta división. Una semana después, el Southampton visitará al Watford FC en el arranque de la Championship.