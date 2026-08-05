«El final de la última temporada dejó un sabor amargo. Pero lo que pasó hace dos meses no es el final. Ahora es tiempo de redimirse. Tenemos mucha hambre, estamos listos para la nueva temporada y vamos con todo», dice Daniel Peretz a SPOX. «Para nosotros es un asunto pendiente».

El guardameta israelí de 26 años se marchó el pasado invierno cedido del Bayern de Múnich al Southampton. Gracias a una impresionante racha de victorias, los Saints, con su nuevo portero titular, pasaron de la zona de descenso al playoff de ascenso. Allí ganaron en semifinales al Middlesbrough, pero fueron excluidos de la final en el estadio de Wembley por el espectacular escándalo de espionaje. En su lugar ascendió el Hull City.

El técnico alemán Tonda Eckert, corresponsable de los hechos, finalmente siguió en el cargo y ahora debe llevar al Southampton de vuelta a la Premier League en su segundo intento. Tras el final de su cesión, Peretz dejó definitivamente el Bayern de Múnich para fichar por los Saints por ocho millones de euros y firmó un contrato hasta 2030. «Me siento en casa aquí», dice. «Y cuando uno se siente en casa, tiene que quedarse. Estoy seguro de que es la decisión correcta. Aquí está mi corazón».

¿Manuel Neuer? «Una razón importante por la que me hice portero»

Peretz había llegado a Múnich en 2023 procedente del Maccabi Tel Aviv por cinco millones de euros. Por detrás del portero titular Manuel Neuer apenas tuvo oportunidades y disputó en total solo siete partidos oficiales con el Bayern de Múnich, aunque aun así disfrutó trabajando con el icónico guardameta de 40 años.

«Manu era mi mayor ídolo», dice Peretz. «Es una razón importante por la que me hice portero. Antes del traspaso estaba muy emocionado por conocerlo. Y luego resultó ser un gran tipo. Manu me ayudó mucho y me dio consejos y propuestas de mejora. Me llevé mucho de él para mi vida y mi carrera».

Daniel Peretz siguió siendo solo suplente en el HSV

Con el fichaje de Jonas Urbig a comienzos de 2025, Peretz acabó siendo relegado al puesto de tercer portero, tras lo cual en el verano de 2025 se marchó cedido al Hamburgo. Allí perdió el duelo con Daniel Heuer Fernandes por la titularidad en la portería. «Me había imaginado ese periodo de otra manera, pero me hizo más fuerte mentalmente», dice Peretz. En enero de 2026 acabó marchándose al Southampton.

Los Saints arrancan la temporada el sábado en la Copa de la Liga contra el Colchester United, de cuarta división. Una semana después, el Southampton visitará al Watford en el arranque de la Championship.