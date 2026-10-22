Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

El Aston Villa contra el Manchester City comienza el 24 de octubre de 2026 a las 07:30 EST y las 11:30 GMT.

El pleno de victorias del City impresiona, aunque está rodeado de polémica

Nube

El Villa ha enderezado el rumbo tras un comienzo irregular

El Aston Villa ocupa la 12.ª posición con ocho puntos y solo dos victorias en sus siete primeros partidos. Sin embargo, no ha perdido en ninguna competición desde la derrota en casa por 1-2 ante el Nottingham Forest el 12 de septiembre. Ahora encadena tres triunfos, incluida una meritoria victoria por 1-0 en el campo del Newcastle en su último encuentro de Premier League. Los nuevos fichajes Johan Manzambi y el portero Zion Suzuki han destacado.

Getty Images

Foden pone fin a su sequía goleadora

Tras 35 partidos sin marcar, Phil Foden suma cuatro goles en sus dos últimos encuentros, incluido un triplete ante el AEK Atenas en su partido más reciente de Champions League. El Manchester City, envuelto en la polémica y expuesto a duras sanciones tras infringir las normas de juego limpio financiero de la Premier League, sigue sacando adelante los partidos sobre el césped. Su nuevo entrenador, Enzo Maresca, ha comenzado su etapa en el banquillo del Etihad con siete victorias en siete partidos de Premier League. Erling Haaland encabeza la tabla de goleadores con ocho tantos. El gigante noruego descansó durante la goleada del City por 5-1 al AEK, pero marcó dos goles en cada uno de sus dos últimos partidos con el club.

Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

Enzo Maresca es el primer entrenador que gana sus siete primeros partidos de Premier League al frente de un club.

El entrenador del Villa, Emery, no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen ni Aaron Wan-Bissaka para este partido.

El extremo del City Antoine Semenyo estará de baja ocho semanas por un problema de rodilla.

Novedades de los equipos y plantillas

Unai Emery tiene que gestionar un número considerable de bajas en el Aston Villa. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka y Johan Manzambi figuran como lesionados, y se esperan novedades sobre su disponibilidad cuando se acerque el inicio del partido.

El Manchester City también afronta problemas de lesiones en ataque. Está confirmado que Antoine Semenyo estará de baja hasta ocho semanas por un problema de rodilla, mientras que Matheus Nunes también está apartado de los terrenos de juego. El estado físico de Erling Haaland sigue siendo motivo de preocupación después de que tuviera que retirarse antes de tiempo ante el Ipswich Town, y Enzo Maresca aún no ha confirmado si el noruego estará disponible.

Estado de forma

El Aston Villa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los únicos puntos que se ha dejado fueron en un empate 2-2 en casa ante el Brentford en la Premier League. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo del Newcastle United, y durante esa racha también goleó por 6-0 al Fenerbahce en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Villa ha marcado 12 goles y ha encajado seis.

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una única derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En su encuentro más reciente venció por 3-2 al Ipswich Town en la Premier League, y durante ese periodo también logró una victoria por 3-0 en el campo del Liverpool. En cinco partidos, el City ha marcado 18 goles y ha encajado 11.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en mayo de 2026, cuando el Aston Villa ganó por 2-1 en el Etihad Stadium en un partido de Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villa ha logrado tres victorias y el City, dos, con ocho goles en total para el Villa y siete para el City. Tres de los últimos cuatro duelos se han decidido por un solo gol.

Clasificación

El Manchester City llega a este partido como líder de la Premier League, mientras que el Aston Villa ocupa la 12.ª posición. La diferencia de puestos da contexto al encuentro: el City llega marcando el paso en la competición, mientras que el Villa intentará aprovechar el factor campo para recortar distancias con los clubes que tiene por delante.