اسم مفاجئ... El Real Madrid recurre a la escuela francesa tras el éxito de la experiencia de Zidane

La directiva del Real Madrid piensa en recurrir a la escuela francesa para entrenar al equipo, tras el éxito de la experiencia de Zinedine Zidane, que fue el último francés en asumir la dirección técnica del conjunto español.

Desde que se hizo entrenador profesional, Zizou solo ha dirigido a un equipo, el Real Madrid, en dos etapas, y ha logrado un gran éxito en cada una de ellas. Basta con señalar la conquista de 3 títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa: 2016, 2017 y 2018.

La cadena francesa RMC Sport reveló hoy viernes que Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha entrado en los planes del Real Madrid, que busca un nuevo entrenador para la próxima temporada, en sustitución del español Álvaro Arbeloa, que está ofreciendo resultados irregulares.

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Deschamps había anunciado anteriormente que dejará de entrenar a la selección francesa al término del Mundial, previsto para el próximo verano, tras un ciclo que se prolongó durante 14 años, mientras que todas las previsiones apuntan a que Zidane será su sucesor.

Desde que anunció su salida del cargo en enero de 2025, Deschamps, doble campeón del mundo (1998 como jugador y 2018 como entrenador), confirmó que seguirá trabajando en los banquillos.

El técnico francés dijo: "Termino un periodo largo y maravilloso, pero desde luego no estoy de camino a la jubilación. Algunos dicen que me retiraré; no, solo estoy cerrando una etapa, y después habrá una etapa diferente y bonita".

Y fue claro sobre su próximo destino, al revelar que se inclina por entrenar a clubes en lugar de selecciones, diciendo: "No debo decir nunca, pero no me veo como seleccionador de otra selección. Lo que representa para mí la selección de Francia y el himno nacional, no puedo imaginarme en un banquillo escuchando un himno diferente".