Aslinn Rodas dejará de jugar con Sanarate

El mediocampista dio a conocer su salida de la Máquina Celeste.

Sanarate sigue sumando bajas, y ahora tendrá una muy costosa para el Apertura 2020. Aslinn Rodas anunció a través de su cuenta de Facebook que no formará parte de la Máquina Celeste pensando en la próxima campaña.

"Quiero agradecer al club Sanarate, que hace un par de años me abrió las puertas y me dio una gran oportunidad. Me llevo muchas cosas positivas de estos dos años y soy muy agraddecido con la afición y amistades que me recibieron bien desde el primer día", dijo Rodas, llevándose comentarios positivos de la fanaticada.

Durante su paso por la instituciión, Rodas jugó 38 partidos, sumando 2275 minutos y colaborando con un tanto. De momento, no se sabe cuál será el próximo destino en su larga trayectoria profesional.