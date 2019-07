Así vivió De Rossi el partido entre Boca y Huracán en La Bombonera

El italiano no se concentró para el duelo frente al Globo, pero estuvo en el estadio para ver a sus nuevos compañeros desde la tribuna y el túnel.

Lo que tantas veces miró a través de la televisión y en videos de YouTube, lo vio en directo desde la cancha. Si bien todavía no se puede sacar las ganas de debutar con la camiseta de Boca, Daniele De Rossi presenció por primera vez un partido en La Bombonera: el italiano no se concentró para el encuentro de Boca frente a , pero estuvo en el estadio junto a sus nuevos compañeros. Y en Goal te mostramos minuto a minuto cómo lo vive.

¿CAMBIO POR CÁBALA?

Para el segundo tiempo, De Rossi cambió de posición: dejó el palco y se paró directamente en la boca del túnel, con la campera de Boca y desesperado por entrar.

ASÍ LO VIVE

El italiano compartió el palco con el resto de los jugadores que no ingresaron en la convocatoria de Alfaro, pensando en Paranaesen. Y junto a Nandez y Lisandro López, analiza el desempeño del equipo. ¿El detalle? El escarbadientes firme en su boca.

"OJALÁ NO LE HAGAN LA VIDA IMPOSIBLE COMO A MÍ"

La llegada de De Rossi acercó nuevamente al mundo Boca a un hombre que no se había ido del club en buenos términos: Daniel Osvaldo, que fue compañero del mediocampista en Roma y en la Selección italiana, llegó hasta La Bombonera para observar el partido frente a Huracán y aprovechó para mandarle un mensaje a su amigo: "Estoy muy contento de que haya cumplido su sueño, creo que a un campeón del mundo no le va a costar la adaptación. Ojalá que Daniele disfrute y no le hagan la vida imposible, como me la hicieron a mí".

LA LLEGADA AL ESTADIO

A pesar de que no estuvo entre los convocados para el encuentro, De Rossi llegó al estadio en el micro del plantel. Vestido de civil, se metió al vestuario por primera vez para empezar a vivir el encuentro.