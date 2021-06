Así ve Carlo Ancelotti el futuro Real Madrid: Sergio Ramos, Bale, Isco...

El técnico ofreció algunas pistas en su presentación sobre varios de los nombres propios en torno a la actual plantilla madridista.

Este va a ser uno de los veranos más movidos en los últimos años en el Real Madrid. Junto a Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, Carlo Ancelotti ha de decidir las líneas generales de un proyecto que necesita un nuevo impulso. En la rueda de prensa de su presentación, el italiano ya apuntó varias direcciones que seguirá la planificación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sergio Ramos, más fuera que dentro

Aunque hubo cierto cariño, Ancelotti se mostró frío con Sergio Ramos, consciente de que su contrato acaba el día 30 y no hay acuerdo ni perspectiva de alcanzarlo. Pudo ser tajante, con alguna declaración tipo "cuento con él, es nuestro capitán", pero se quedó en un frío "he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. Ni me imaginaba un Madrid sin Ancelotti y pasó, así que hay que aceptarlo". "Lo que está claro es que es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos del club", le elogió para finalizar.

Los cedidos: Bale, Ceballos, Odegaard...

Ancelotti también habló de lo larga que es la plantilla, por encima de las 30 fichas. Hay que meter la tijera y se mira, entre otros, a los cedidos. "Gareth no ha jugado mucho, no ha tenido mucho tiempo en la Premier, pero ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo, sobre todo en los últimos partidos, cuando ha tenido la posibilidad de jugar con más continuidad. Si tiene la motivación de jugar con continuidad, no tengo dudas de que puede hacer una gran temporada", sorprendió sobre Bale, al que mencionó junto a Ceballos y Odegaard.

Marcelo e Isco

Como el galés, dos futbolistas que se entendía que saldrían en estos meses eran Marcelo e Isco. Sin embargo, el entrenador deslizó que podrían tener otra oportunidad: "Le tengo mucho cariño a todos ellos, a Gareth (Bale), Francisco (Isco), Marcelo... Intentaré motivarles lo mejor posible. Luego hay un juez que no soy yo, sino el campo. Tengo que tener su motivación para que entrenen bien para mostrarle al Real Madrid que quieren jugar".

Hazard y Mbappé

Llamó la atención, asimismo, dos cuestiones, la de la estrella que tiene y la de la que está por venir. "Es un jugador top. Ha tenido el problema de la lesión importante en el primer año. Creo que podrá exprimir su máximo potencial. Tiene ganas y cuando se tiene ganas... Este año puede ser el perfecto para exprimirlo", aventuró de Hazard. En cuanto a Mbappé, supo regatear: "Creo que los jugadores de calidad te dan más posibilidades de triunfar. Es importante encontrar un equilibrio, capacidad de sacrificarse... Después, claro, la individualidad te da algo más, pero la base es el equilibrio, la capacidad de jugar juntos".

La cantera, presente

En su discurso inicial, Carletto dejó espacio para la cantera. En los despachos hay muchas esperanzas puestas en los Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Serbio Arribas o Marvin, una visión que pareció compartir el ex del Everton. "La primera vez que vine llegaron desde el Castilla cuatro jugadores muy jóvenes, Morata, Nacho, Casemiro y Jesé, y lo hicieron muy bien. Carvajal regresó del préstamo en el Bayer. Gracias al entusiasmo de los jóvenes tuvimos éxito junto a los jugadores con experiencia", analizó.