Así son las diez claves para el regreso de una "nueva" Liga

Fútbol a puerta cerrada, cada 72 horas, con VAR, con cinco cambios, con diferentes medidas higiénicas y con TV cada día

Sin prisa, pero sin pausa. no quiere precipitarse en señalar una fecha para la reanudación del campeonato, pero el regreso del torneo cada vez está más cerca. Anoche, cuestionado sobre una posible fecha para volver, Javier Tebas, presidente de LaLiga, comentó que "el virus sigue estando ahí. Si se puede volver el 12 de junio, mejor". Existe un moderado optimismo, pero, nadie quiere caer en la precipitación. Los tiempos los marcará Sanidad, pero LaLiga confía en que se pueda jugar. Estas son las 10 claves para el regreso de LaLiga.

Partidos cada 72 horas y carrusel de partidos televisados. Los equipos están de acuerdo en volver por algo sencillo: si no juegan, perderían el 25% del dinero que aún no han cobrado de los derechos de televisión. Los clubes necesitan salvarse y tienen que parar el golpe. Precisamente por eso se van a jugar partidos cada 72 horas, lo que garantiza que habrá fútbol televisado prácticamente cada día, completando un "carrusel" futbolístico bestial para poder acabar el campeonato.

Puerta cerrada y desinfecciones. Obviamente, es la primera medida impuesta por Sanidad y acatada a rejatabla por LaLiga, para evitar contagios. Otra tarea fundamental para el regreso del fútbol ha sido la tarea correspondiente a las diferentes desinfecciones de estadios, instalaciones deportivas y centros de entrenamiento, para salvaguardar la salud de los futbolistas.

Concentraciones. Después de haber pasado una cuarentena y confinamiento en sus domicilios, las plantillas han vuelto al trabajo. Y ahora tendrán que esperar para saber si tendrán que volver a concentrarse, separados de sus familias, para poder disputar la competición, o por contra, seguirán acudiendo a sus domicilios. Los jugadores no quieren concentrarse. En se ha aprobado una política restrictiva a respecto, con un exigente protocolo en los hoteles para albergar a los jugadores y aislarlos.

Test por Covid-19. Uno de los grandes caballos de batalla del regreso del fútbol. A pesar de diferentes negativas y polémicas sobre si los jugadores debían jugar o no, sobre si sentían miedo o no, la mayoría de futbolistas de Primera y Segunda se han sometido a los test de coronavirus. LaLiga ha hecho públicos cinco casos de positivos tras más de dos mil pruebas. ¿Y si durante el torneo se producen contagios? La ya hizo público que, en caso de darse un positivo o un nuevo contagio, se aislará al juagdor y el torneo no se detendrá

Medidas higiénicas. El "nuevo" fútbol nos traerá medidas sanitarias que deben aplicarse en todos los partidos. Los jugadores no deberán estrechar sus manos, n en la previa, ni tras el partido, ni durante el mismo. Los equipos no entrarán juntos al campo y todos los integrantes del banquillo tendrán que usar mascarilla. Y en los entrenamientos, los jugadores llegan cambiados de casa, pero se duchan en sus domicilios.

Cinco cambios. Más allá de la necesaria pretemporada para volver, de la esencial puesta a punto de los jugadores o de las posibles lesiones que sufrirán los jugadores, la "nueva" Liga será "exprés". Habrá un calendario super-exigente, con partidos cada 72 horas. Precisamente por eso la IFAB y la FIFA han dado el "ok" a la posibilidad de implantar cinco cambios durante los partidos. También se prevén dos pausas de hidratación durante los partidos, para combatir las altas temperaturas durante los partidos.

Soluciones creativas. Una solución que baraja La Liga, como alternativa a las clásicas lonas gigantes para cubrir el hueco, es proyectar publicidad sobre la grada vacía. Otra fuente de ingresos alternativa sería que una parte de la publicidad virtual fueran mensajes de los aficionados en redes sociales. En la Bundesliga por ejemplo, han ideado "hinchas de cartón".

Habrá VAR y test para los árbitros. Pese a los "rumores", Velasco Carballo ha confirmado que seguirá habiendo video-arbitraje en el campeonato. En cuanto a la situación de los colegiados, se hará una prueba PCR a todos los árbitros y después una semanal, 48h antes de cada partido. Ningún árbitro saldrá de su domicilio sin haber superado ese test

El 'ERTE FC'. Los fichajes que realicen los clubes de fútbol que hayan presentado un ERTE por la crisis del coronavirus estarán bajo la lupa del Gobierno. Es decir, que el Ministerio de Trabajo estará muy atento a las actividades de las sociedades anónimas o clubes que hayan querido recibir ayudas del Estado, alegando causas de fuerza mayor por el Covid-19.

Burbuja pinchada. El negocio del fútbol sufrirá muchos daños. El coronavirus multpilicará gastos y reducirá ingresos. Los traspasos, los sueldos de los futbolistas, las comisiones, todo se tendrá que adecuar a las nuevas circunstancias. De ahí que la mayoría de los clubes haya rebajado el salario de sus plantillas o recurrido a la figura del ERTE, solictanto ayudas estatales para completar el salario de sus empleados. El fútbol tendrá que reinventarse, porque su burbuja se ha pinchado.