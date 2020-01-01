Tercera División

Así serán los grupos de Segunda División B la temporada 2020-21

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Los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno.

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado cómo serán los grupos de Segunda División B para la temporada 2020-21. En ese sentido, cabe destacar que los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno.

Según explicó la RFEF, la Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que será ratificada esta tarde por la Comisión Gestora de la RFEF.

GRUPO I

Subgrupo A Subgrupo B
CORUXO FC CD COVADONGA
PONTEVEDRA CF CLUB MARINO DE LUANCO
RACING CLUB FERROL CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA
RC CELTA DE VIGO SAD "B" REAL OVIEDO "B"
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA REAL SPORTING DE GIJÓN "B"
SD COMPOSTELA UP LANGREO
CD GUIJUELO BURGOS CF
ZAMORA CF CYD LEONESA
SALAMANCA CF UDS REAL VALLADOLID PROMESAS
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF CD NUMANCIA DE SORIA

GRUPO II

Subgrupo A Subgrupo B
ARENAS CLUB CD CALAHORRA
ATHLETIC CLUB "B" SD LOGROÑÉS
BARAKALDO CF CLUB HARO DEPORTIVO
CLUB PORTUGALETE CD IZARRA
DEPORTIVO ALAVÉS "B" CD TUDELANO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL "B" CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B"
REAL UNIÓN CLUB UD MUTILVERA
SD AMOREBIETA CD EBRO
SD LEIOA SD TARAZONA
CD LAREDO SD EJEA
REAL RACING CLUB DE SANTANDER  

GRUPO III

Subgrupo A Subgrupo B
AE PRAT CD ALCOYANO
CE L´HOSPITALET ATLÉTICO LEVANTE UD
CF BADALONA ATZENETA UE
FC ANDORRA CF LA NUCÍA
FC BARCELONA "B" HÉRCULES DE ALICANTE CF
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA ORIHUELA CF
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF VALENCIA-MESTALLA
RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B" VILLARREAL CF "B"
UE CORNELLÀ SCR PEÑA DEPORTIVA
UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA UD IBIZA-EIVISSA
UE OLOT  

GRUPO IV

Subgrupo A Subgrupo B
ALGECIRAS CF BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF CLUB RECREATIVO GRANADA
CÁDIZ CF SAD "B" CÓRDOBA* Pendiente de resolución
MARBELLA FC CD EL EJIDO 2012
RB LINENSE LINARES DEPORTIVO
RC RECREATIVO DE HUELVA SEVILLA ATLÉTICO
SAN FERNANDO CD ISLEÑO CF LORCA DEPORTIVA
UD TAMARACEITE REAL MURCIA CF
CD MARINO UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
LAS PALMAS ATLÉTICO YECLANO DEPORTIVO

GRUPO V

Subgrupo A Subgrupo B
CDA NAVALCARNERO AD MÉRIDA
CF RAYO MAJADAHONDA CD BADAJOZ
CLUB ATLÉTICO DE MADRID "B" CD DON BENITO
GETAFE CF "B" CF VILLANOVENSE
LAS ROZAS CF EXTREMADURA UD
REAL MADRID-CASTILLA UD MELILLA
DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL CF TALAVERA DE LA REINA
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES CP VILLARROBLEDO
CD ATLÉTICO BALEARES UD SOCUÉLLAMOS CF
UD POBLENSE VILLARRUBIA CF

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