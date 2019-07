Así se enteró De Rossi del triunfo de Boca en Brasil

El italiano estaba en pleno vuelo rumbo a Buenos Aires cuando el Xeneize jugó frente a Athlético Paranaense, pero supo de la victoria 1-0 en el avión.

Los hinchas de Boca festejaron, y mucho, el triunfo conseguido sobre Athlético Paranaense en el partido de ida de los octavos de final de la . Sin embargo, hubo uno muy especial que no pudo celebrar el gol de Alexis Mac Allister en directo: Daniele De Rossi no pudo ver el partido de sus futuros compañeros porque se encontraba en pleno vuelo rumbo a Buenos Aires para sumarse al Xeneize. De todos modos, antes de bajar del avión el italiano se enteró del resultado del encuentro, de una manera particular.

Sarah Felberbaum, la esposa del mediocampista, mostró en su cuenta de Instagram el papel que le entregó la tripulación a su esposo apenas arribados al aeropuerto de Ezeiza: con hora 6.52, en la hoja se lee "Athlético Paranaense - 0-1" y una felicitación para el flamante refuerzo del conjunto de la Ribera.