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Achraf Hakimi aún contemplaba el martes todos los posibles desenlaces del prolongado caso de la Copa África. El defensa del Paris Saint-Germain aseguró que esperaba tranquilo la resolución, pero unas horas después recibió malas noticias. El TAS revocó la decisión anterior y declaró a Senegal campeón de la Copa África.

Hakimi habló el martes por la tarde en una rueda de prensa del Paris Saint-Germain, previa al partido de la Champions League contra la AS Roma. Como era de esperar, también salió a relucir la polémica final de la Copa África entre Marruecos y Senegal. El TAS tenía previsto pronunciarse sobre el caso más tarde ese mismo día.

Sin embargo, el defensa marroquí no parecía demasiado preocupado por la inminente decisión. «Para mí será un día tranquilo. Entrenaré, me iré a casa, luego alguien me comunicará el fallo y me acostaré pensando en el partido de mañana», explicó Hakimi.

El lateral derecho de 28 años también se pronunció sobre el fondo de la polémica final. Fue claro respecto a la actuación de Senegal, cuyos jugadores abandonaron temporalmente el campo durante el partido. «Creo que todo el mundo vio lo que pasó en el campo. Cada uno tiene su opinión y yo también tengo la mía. En el fútbol no puedes marcharte del campo sin más», afirmó Hakimi.

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El defensa subrayó además que está orgulloso de lo logrado por su país. Según Hakimi, él y sus compañeros representaron bien a Marruecos. A su juicio, la afición también debía seguir orgullosa, fuera cual fuese la decisión final del TAS.

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Poco después llegó el esperado fallo. El tribunal arbitral del deporte revocó la decisión anterior de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y dio la razón a Senegal. Marruecos perdió así el título de la Copa África que se le había otorgado y Senegal fue proclamado de nuevo campeón.

El fallo significa que se mantiene el resultado original de la final, disputada el 18 de enero de 2026 en Rabat: 1-0 para Senegal tras la prórroga. El TAS dictaminó por unanimidad que el árbitro tenía potestad para reanudar el partido después de que los jugadores senegaleses se retiraran temporalmente al vestuario.

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La final quedó empañada cuando Senegal abandonó el campo en protesta por un penalti concedido a Marruecos. Los jugadores regresaron unos catorce minutos después. Brahim Díaz falló el penalti y Pape Gueye marcó el gol de la victoria en la prórroga. En marzo se otorgó finalmente el título a Marruecos, pero esa decisión ha quedado ahora revocada.

Para Hakimi y sus compatriotas supone un duro revés. En marzo celebraron con júbilo la concesión de la Copa África. Finalmente, el martes por la tarde Hakimi recibió la noticia de que el título es ahora definitivamente de Senegal.