Así quedó el fixture de la Copa América 2019

Un repaso por los partidos que se jugarán en Brasil a partir del 14 de junio.

14 de junio

Grupo A: Brasil vs.Bolivia, Estadio Morumbi, São Paulo

15 de junio

Grupo A: Venezuela vs. Perú, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Grupo B: Argentina vs. Colombia Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

17 de junio

Grupo C: Japón vs. Chile, Estadio Morumbi, São Paulo

18 de junio

Grupo A Bolivia vs. Perú, Estadio Maracanã, Río de Janeiro

Grupo A: Brasil vs. Venezuela Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

19 de junio

Grupo B: Colombia vs. Catar Estadio Morumbi, São Paulo

Grupo B: Argentina vs. Paraguay, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

20 de junio

Grupo C: Uruguay vs. Japón, Arena do Grêmio, Porto Alegre

21 de junio

Grupo C: Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

22 de junio

Grupo A: Perú vs. Brasil, Arena Corinthians, São Paulo

23 de junio

Grupo B: Catar vs. Argentina, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Grupo B: Colombia vs. Paraguay, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

24 de junio

Grupo C: Chile vs. Uruguay, Estadio Maracanã, Río de Janeiro

Grupo C: Ecuador vs. Japón, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Cuartos de final Semifinales Final

27 de junio

1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C, Porto Alegre

28 de junio

2° Grupo A vs. 2° Grupo B, Río de Janeiro

28 de junio

1° Grupo B vs. 2° Grupo C, San Pablo

29 de junio

1° Grupo C vs. 3° B/C, Salvador

Semifinales

2 de julio

Ganador "1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C" vs. Ganador "2° Grupo A vs. 2° Grupo B", Belo Horizonte

3 de julio

Ganador "1° Grupo B vs. 2° Grupo C" vs. "1° Grupo C vs. 3° B/C", Porto Alegre

Tercer/cuarto puesto

El artículo sigue a continuación

6 de julio, Sao Paulo

Final

7 de julio, Río de Janeiro