Así funciona la opción de compra de Suso con el Sevilla

El mediapunta está cedido 18 meses y el club de Nervión tendrá una opción de compra que llegará a una cantidad máxima de 22 millones de euros.

El ha presentado este viernes a Suso, su último fichaje en este mercado de invierno 2020 .El atacante gaditano llega cedido de cara a los próximos 18 meses, es decir, lo que resta de esta temporada y la siguiente y el club de Nervión se reserva una opción de compra que podría ser obligatoria si Suso cumple una serie de objetivos en su periplo en el Sánchez-Pizjuán.

¿Cuáles son estos objetivos que convierten la compra en obligatoria? El director deportivo sevillista, Monchi, explicó la situación. "La cesión es por 17 meses y hay una opción de compra libre y luego una obligatoria si de dan unos objetivos colectivos, no individuales". Esos objetivos colectivos pasan porque el Sevilla se clasifique para la UEFA , una competición que le daría la liquidez suficiente para ejecutar la operación sin comprometer sus cuentas.

Según ha podido saber Goal, el precio de la operación ascender a 22 millones, 1 que se abonará por la cesión y 21 por la compra definitiva. La inversión se suma a la de En-Nesyri por el que el Sevilla también pago 20 'kilos' este mercado de invierno con la intención de tener una plantilla lo más competitiva posible.

Por su parte, Suso valoró su llegada con felicidad: "Jugué en con 19 años, era otro momento de mi vida. Ahora llego en el mejor momento posible, es cuando mejor estoy. Se han dado las circunstancias perfectas. Estoy en un grandísimo club, con un entrenador que me conoce de la selección... Es el momento perfecto. Hay jugadores muy buenos, como en todos los grandes equipos. Vengo a ayudar y a intentar que mejore en ciertos aspectos el equipo y hacerlo más competitivo. Estoy bien, llevo cuatro años jugando todos los partidos. No creo que las circunstancias de tres semanas cambien mucho. Las dos últimas semanas intenté que ni siquiera me metiera a jugar porque le dije al Milán que quería salir".

Además, el jugador gaditano valoró positivamente estar cerca de su tierra natal: "Desde que tengo 16 años estoy fuera, para ellos y para mí era muy importante, y esa felicidad no la hemos tenido hasta hoy" y también que Lopetegui le conozca bien: "Me conoce desde sub 16 que he estado con él hasta que me hizo debutar en la absoluta. Sabe en lo que puedo mejorar, es la persona perfecta".