Así fue el debut de Morata con el Atlético de Madrid contra el Real Betis

El ariete madrileño salió de inicio en el once de Simeone ante los verdiblancos.

Álvaro Morata centra todas las miradas en el Real Betis - Atlético de Madrid de la 22ª jornada de LaLiga. El delantero madrileño debutó con el conjunto colchonero después de que Simeone lo eligiera para formar el ataque en el once titular con Álvaro Morata.

En la primera parte, Morata fue protagonista de la mejor ocasión del Atleti con un tiro desde el pico del área que Pau López detuvo sin demasiados problemas después de que saliera demasiado centrado.

El ex del Real Madrid tiene el hándicap de no haber marcado nunca en su primer partido con sus distintos equipos, ya que no lo hizo en dos ocasiones con el Real Madrid, ni con la Juventus ni con el Chelsea.